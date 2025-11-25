search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
ΣΙΝΕΜΑ

25.11.2025 11:49

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

credit: Row K Entertainment

Ο πρωταγωνιστής του «Sentimental Value» Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård), δεν είναι το μόνο μέλος της οικογένειας που διεκδικεί φέτος βραβεία. Ο γιος του Αλεξάντερ πρωταγωνιστεί στη queer ρομαντική κομεντί «Pillion», η οποία είναι υποψήφια για 10 Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου. Ο άλλος του γιος, ο Μπιλ, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη ταινία του Γκας Βαν Σαντ (Gus Van Sant) έπειτα από επτά χρόνια, το «Dead Man’s Wire», όπως αναφέρει το indie Wire.

Η ταινία που έκανε αρχικά πρεμιέρα στη Βενετία και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, είναι μία από τις πρώτες κυκλοφορίες του νεοσύστατου διανομέα Row K Entertainment. Το σενάριο του Όστιν Κολόντνεϊ (Austin Kolodney) είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία και εστιάζει στην απαγωγή ενός εξέχοντος τραπεζίτη που συγκλόνισε την Αμερική και μετέτρεψε τον απαγωγέα σε έναν παράνομο λαϊκό ήρωα.

«Το 1977, ο Tony Kiritsis εισέβαλε στα γραφεία της εταιρείας Meridian Mortgage στην Ιντιανάπολη κρατώντας ένα κοντόκανο κυνηγετικό όπλο για να κρατήσει όμηρο τον πρόεδρο της εταιρείας (τον οποίο υποδύεται ο Ντέικρ Μοντγκόμερι), ισχυριζόμενος ότι τον είχε εξαπατήσει σχετικά με τις πληρωμές του στεγαστικού του δανείου».

Το καστ συμπληρώνουν οι Μαϊχάλα (Myha’la), Κάρι Έλγουις (Cary Elwes), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Τζον Έντουαρντ Ρόμπινσον (John Edward Robinson), Τζόρνταν Κλερ Ρόμπινς (Jordan Claire Robbins), Μαρκ Χελμς (Mark Helms), Ντανιέλ Ρ. Χιλ (Daniel R. Hill) και Αλ Πατσίνο (Al Pacino).

Το «Dead Man’s Wire» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 16 Ιανουαρίου 2026 ακολουθούμενη από μια περιορισμένη κυκλοφορία στις ΗΠΑ στις 9 Ιανουαρίου.

