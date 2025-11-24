search
ΣΙΝΕΜΑ

24.11.2025 14:43

Το ντοκιμαντέρ «Hit me hard and Soft: The Tour» της Μπίλι Άιλις έρχεται στους κινηματογράφους

24.11.2025 14:43
billie-eilish-new

To ντοκιμαντέρ για την περιοδεία της Μπίλι Άιλις οδεύει στους κινηματογράφους. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου μέσω της Paramount.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει σε 3D και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Darkroom Records, Interscope Films και Lightstorm Entertainment.

«Το “Hit me hard and Soft: The Tour” (LIVE IN 3D) έρχεται στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026! Ήταν μια από τις αγαπημένες μου περιοδείες και το ότι μπόρεσα να την καταγράψω και να σκηνοθετήσω αυτήν την ταινία με τον @jamescameronofficial ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ανυπομονώ να τη δείτε όλοι» έγραψε σε ανάρτηση της στο Instagram και κοινοποίησε φωτογραφία της με τον Κάμερον.

Η Άιλις έδωσε μία μικρή πρόγευση για το project το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια sold-out συναυλίας της στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Τότε είπε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες πέρα ​​από το γεγονός ότι επρόκειτο για μια 3D συνεργασία με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη.

«Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν περισσότερες κάμερες απ’ ότι συνήθως εδώ μέσα» είπε στο κοινό της συναυλίας. «Βασικά, δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύω σε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό με κάποιον που ονομάζεται Τζέιμς Κάμερον και θα είναι σε 3D. Οπότε, ερμηνεύστε το όπως θέλετε και σε αυτές οι τέσσερις συναυλίες εδώ στο Μάντσεστερ, εσείς και εγώ είμαστε μέρος ενός πρότζεκτ που υλοποιώ μαζί του. Είναι κάπου σε αυτό το κοινό. Οπότε μην δίνετε σημασία και επίσης πιθανότατα θα φοράω ακριβώς τα ίδια ρούχα για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες» είχε αναφέρει.

Το «Hit Me Hard and Soft» είναι το τρίτο άλμπουμ της Άιλις. Στην 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy νωρίτερα φέτος, το άλμπουμ και τα τραγούδια του έλαβαν συνολικά επτά υποψηφιότητες.

Η επιτυχία της «Wildflower» από το άλμπουμ είναι φέτος υποψήφια για Grammy στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς.

