Πέθανε ο ηθοποιός Udo Kier – Είχε πρωταγωνιστήσει στο «Flesh for Frankenstein» (Video)

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Udo Kier, ο Γερμανός ηθοποιός που σημάδεψε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Είχε πρωταγωνιστήσει στο «Flesh for Frankenstein», ενώ στην αρχή της καριέρας του τον είχαμε δει και σε δύο ελληνικές ταινίες.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο σύντροφός του, ο καλλιτέχνης Delbert McBride.

Ποιος ήταν ο Udo Kier

Με τις συμμετοχές του στο σινεμά να ξεπερνούν τις 200, ο Kier έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις πρωτοποριακές συνεργασίες του με τον Andy Warhol. Η πορεία του, ωστόσο, απογειώθηκε τη δεκαετία του 1970, όταν πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Flesh for Frankenstein» (1973) και «Blood for Dracula» (1974).

Η επιτυχία αυτών των ταινιών τον καθιέρωσε, με τον ηθοποιό να οδηγείται, έκτοτε, σε μια σειρά συνεργασιών στην Ευρώπη. Εργάστηκε με τον Rainer Werner Fassbinder σε έργα όπως «The Stationmaster’s Wife», «The Third Generation» και «Lili Marleen», ενώ καθοριστική στιγμή για τον ίδιο υπήρξε και η γνωριμία του με τον μελλοντικό δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Gus Van Sant στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Ο Kier είχε δηλώσει, μάλιστα, ότι ο Van Sant τον βοήθησε να εξασφαλίσει άδεια εργασίας στην Αμερική και κάρτα SAG.

Το 1991, ο Van Sant τον σύστησε στο ευρύ αμερικανικό κοινό μέσα από τη βραβευμένη ταινία «My Own Private Idaho», ελεύθερη διασκευή του «Henry IV» του Σαίξπηρ, όπου ο Udo Kier εμφανίστηκε δίπλα στους River Phoenix και Keanu Reeves.

Παράλληλα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε η πολύχρονη συνεργασία του με τον Λαρς φον Τρίερ, ενώ εμφανίστηκε στο «Epidemic» και στο «Europa» (1991). Συμμετείχε, επίσης, στη σειρά τρόμου «The Kingdom», ενώ άλλες κοινές τους δουλειές περιλαμβάνουν τα «Breaking the Waves», «Dancer in the Dark», «Dogville», «Melancholia» και «Nymphomaniac: Vol. II».

Τη δεκαετία του 1990, ο Kier εμφανίστηκε σε αρκετές μεγάλες αμερικανικές παραγωγές, όπως τα «Ace Ventura: Pet Detective», «Armageddon» και «Blade», ενώ το 1992 συμμετείχε στο βιβλίο «Sex» της Madonna, και έπαιξε στα μουσικά βίντεο των «Erotica» και «Deeper and Deeper».

Πρόσφατα, τον είδαμε στο «The Secret Agent» του Kleber Mendonça Filho, το οποίο χάρισε στον Wagner Moura το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών του 2025.

Γεννημένος στην Κολωνία, ο Kier μετακόμισε στο Λονδίνο σε ηλικία 18 ετών, ενώ μετά από δεκαετίες εργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες και το Παλμ Σπρινγκς. Υπήρξε σταθερή παρουσία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Palm Springs, με τους θαυμαστές του να υποδέχονται θερμά κάθε του επαγγελματικό βήμα.

Όταν ο Udo Kier συμμετείχε σε ελληνικές ταινίες

Ανάμεσα στην τεράστια φιλμογραφία του, υπάρχουν και δύο εμφανίσεις του ηθοποιού σε ελληνικές ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη.

Σε αυτές ο Kier κρατούσε πρωταγωνιστικούς ρόλους ζεν πρεμιέ, ερμηνεύοντας Έλληνες χαρακτήρες. Συμπρωταγωνιστούσε δε, σε τολμηρές ερωτικές σκηνές με την Έλενα Ναθαναήλ, την Ελένη Ανουσάκη, την Άννα Φόνσου και την Μπέτυ Αρβανίτη. Πρόκειται για τις ταινίες «Η Πρόκληση» (1971) και οι «Ερωτομανείς» (1971).

