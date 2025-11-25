Σκάρλετ Γιόχανσον: Θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εκδοχή του «Εξορκιστή»

Σε μια εξ ολοκλήρου «νέα εκδοχή» του θρυλικού «Εξορκιστή» πρόκειται να πρωταγωνιστήσει η Σκάρλετ Γιόχανσον, δίνοντας νέα πνοή στη γνωστή ταινία τρόμου η οποία δεν θα αποτελεί συνέχεια του πρόσφατου «Ο Εξορκιστής: Ο Πιστεύων» του 2023, αλλά θα αφηγείται μια νέα ιστορία μέσα στο κινηματογραφικό σύμπαν του franchise.

Σημειώνεται ότι το πρώτο «Exorcist» του 1973, με την Έλεν Μπέρστιν και τη Λίντα Μπλερ, είχε γράψει ιστορία με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα 440 εκατ. δολάρια και δύο Όσκαρ, καθιερώνοντάς το στο είδος του μεταφυσικού τρόμου.

Την παραγωγή του νέου πρότζεκτ αναλαμβάνουν οι δημιουργοί του Blumhouse–Atomic Monster σε συνεργασία με τη Morgan Creek και την Universal, φιλοδοξώντας να συστήσουν εκ νέου τον μύθο σε μια νέα γενιά θεατών.

Scarlett Johansson will star in ‘radical new take’ on ‘The Exorcist’ https://t.co/f9jkkCn1gn pic.twitter.com/5ySmYPO3mX — Page Six (@PageSix) November 25, 2025

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πολυβραβευμένος Μάικ Φλάναγκαν, γνωστός από τις επιτυχημένες σειρές τρόμου «The Haunting of Hill House» και «Midnight Mass», ο οποίος θα γυρίσει την ταινία στη Νέα Υόρκη. Ο Μάικ Φλάναγκαν ολοκλήρωσε πρόσφατα και τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Κάρι» του Στίβεν Κινγκ για το Amazon MGM Studios.

«Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός. Οι ερμηνείες της, είτε σε ταινίες είδους, είτε σε καλοκαιρινά blockbusters, έχουν πάντα δυναμική και αλήθεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που συμμετέχει στη νέα εκδοχή του Εξορκιστή» δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Μετά την πρόσφατη επιτυχία της στο «Jurassic World Rebirth» που ξεπέρασε τα 850 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και εξελίχθηκε σε μία από τις εμπορικότερες ταινίες της χρονιάς, η συνεργασία με την Σκάρλετ Γιόχανσον αποτελεί για τη Universal μια αναμφισβήτητα ασφαλή επιλογή.

Άλλωστε, η Σκάρλετ Γιόχανσον παραμένει μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς της εποχής, με συνολικές εισπράξεις άνω των 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office, μια επίδοση που, μάλιστα, την καθιστά την πιο επιτυχημένη γυναίκα πρωταγωνίστρια όλων των εποχών.

Ο Μάικ Φλάναγκαν θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία μέσα από την εταιρεία παραγωγής του, Red Room Pictures, ενώ η Αλεξάνδρα Ματζίστριο θα συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός.

Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον υπογράφει την παραγωγή για τη Morgan Creek, ενώ ο Τζέισον Μπλουμ και ο Ράιαν Τουρέκ για τη Blumhouse–Atomic Monster.

