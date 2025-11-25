search
Τουρκία: Έκρηξη στο δικαστικό μέγαρο της Σανλιούρφα – Αναφορές για έναν τραυματία (Video)

tourkia-ekriksi

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 26/11, στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου της πόλης Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν τραυματία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Γιλμάζ Τουντς, σε δήλωσή του σχετικά με την έκρηξη, ανέφερε: «Έκρηξη σημειώθηκε στο γραφείο δικαστικής φύλαξης του Δικαστικού Μεγάρου της Urfa γύρω στις 3:00 μ.μ. για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Ένας δικαστικός γραμματέας τραυματίστηκε στο πόδι και έχει τις αισθήσεις του».

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, η έκρηξη σημειώθηκε στην αίθουσα φύλαξης δικαστικών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες διασωστών, πυροσβεστών και αστυνομικών.  

Το κτίριο εκκενώθηκε μετά την έκρηξη, ενώ ο δικαστικός γραμματέας που τραυματίστηκε διεκομίσθη στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν μια ευρεία ζώνη αποκλεισμού γύρω από το σημείο προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

