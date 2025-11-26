«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό»: Ταινία με σκηνές της σειράς μάγεψε τους θεατές στο Christmas Theater (Video)

Μία ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο διοργανώθηκε στο Christmas Theater κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε ταινία με σκηνές και αποσπάσματα από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Mega, «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό».

Η σειρά του Mega που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές, μάγεψε για ακόμα μία φορά τους θεατές στο κατάμεστο Christmas Theater.

«Μια σειρά η οποία άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και αυτό είναι κάτι που μας συγκινεί πάρα πολύ. Και το βιώνουμε και το ζούμε κάθε μέρα» είπε στις κάμερες ο Προκόπης Αγαθοκλέους που υποδύθηκε τον Άγιο Παΐσιο.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι θεατές παρακολούθησαν στιγμιότυπα από τα 21 επεισόδια της σειράς που συγκλόνισαν, ενώ προβλήθηκαν και σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση.

«Πρώτη φορά στα χρονικά της μυθοπλασίας και γενικότερα στην ιστορία του καναλιού, έγινε μια τέτοια παραγωγή» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολιάζοντας τη βραδιά, με την Ανθή Βούλγαρη να συμπληρώνει: «Η σειρά που προβλήθηκε μέσω του Mega, ανοίγει δρόμους και για άλλους βίους Αγίων που, νεότερων Αγίων, που δεν τους γνωρίζουμε».

«Να ευχαριστήσω καταρχήν το Mega, την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια και το μεγάλο βήμα που έκανε να δημιουργήσει αυτή την τηλεοπτική σειρά. Άνοιξε μια πολύ μεγάλη πόρτα στην ελληνική τηλεόραση» είπε, από την πλευρά της, η Μαρία Γιαχνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός.

Η σειρά που παρουσιάζει με σεβασμό και αλήθεια τη ζωή και την πορεία του Αγίου Παϊσίου, προβλήθηκε από το Mega, ενώ πολύ σύντομα η τηλεταινία αναμένεται να προβληθεί και στους κινηματογράφους.

