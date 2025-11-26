search
26.11.2025 18:46

Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη υπό τον πρωθυπουργό – Δείπνο με τον Βέμπερ το βράδυ

26.11.2025 18:46
ypourgiko_290825

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Υύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

– η εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

– η παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029,

– η εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030,

– η παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό,

– η παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου,

– η παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, και

– η παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.

Εν συνεχεία -και συγκεκριμένα στις 8 το βράδυ- ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Άγρια κόντρα στη Βουλή με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν «καρφιά» και μπηχτές – «Ψευταρά», «Σταμάτα, ανάγωγη»

Στέφανος Κασσελάκης: Η Ραλλία Χρηστίδου διευθύντρια του γραφείου του, στη θέση του Μανώλη Καπνισάκη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεύτερη επίκληση του δικαιώματος της σιωπής – Υπόμνημα κατέθεσε ο Καλφούντζος

