Κακοκαιρία Adel: «Σαρώνει» από την Τετάρτη τη χώρα – Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες – Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

Σε κλοιό κακοκαιρίας έως την Παρασκευή η χώρα, καθώς η κακοκαιρία Adel δείχνει τα δόντια της , αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα που μπορούν να οδηγήσουν σε πλημμύρες, ιδίως στα ήδη επιβαρυμένα παό την προηγούμενη κακοκαιρία μέρη.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε και η πολιτική προστασία.

H πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.





Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 , στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και αργότερα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Πέμπτη και Παρασκευή κορυφώνεται η κακοκαιρία

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, η κακοκαιρία Adel βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη και Παρασκευή (27-28/11), όμως ήδη από την Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που ενισχύονται σταδιακά.

⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL- ΚΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τις ήδη ευάλωτες και πληγείσες περιοχές της χώρας, ενώ σημειώνει πως απαιτείται προσοχή κυρίως στο δυτικό τόξο (Ιόνιο–Ήπειρος–Δυτική Ελλάδα), στη Μακεδονία–Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο.

H κακοκαιρία στον δορυφόρο και στην ανάλυση του χάρτη επιφανείας. Ακολουθεί ο προγνωστικός χάρτης που δειχνει το βασικό χαμηλό στα δυτικά το μεσημέρι της Πέμπτης. #AdelStorm @DWD_presse pic.twitter.com/pQ2yE0kVQz — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Οι περιοχές που επηρεάζονται την Τετάρτη

Ο Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τετάρτη:

Πρωινές-μεσημβρινές ώρες σε Κέρκυρα – Διαπόντιοι – Παξοί – Ήπειρος

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από το βράδυ σε Ανατολική Μακεδονία



Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η Τετάρτη αποτελεί το μεταβατικό στάδιο πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας, με το δυτικό τόξο να δέχεται τις ισχυρότερες εντάσεις.

Πέμπτη η πιο δύσκολη μέρα

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η Πέμπτη είναι η δυσκολότερη ημέρα με την Adel να δίνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, πολύ ισχυρούς ανέμους και σημαντικά ύψη υετού στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.



Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα είναι οι εξής:

Νησιά Ιονίου Ήπειρος Δυτική και κεντρική Στερεά Δυτική και νότια Πελοπόννησος Κεντρική και ανατολική Μακεδονία Θράκη Ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα Κυκλάδες Κρήτη



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ίσως 8 μποφόρ στο Θρακικό νωρίς το πρωί.

Ισχυρά φαινόμενα και την Παρασκευή

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται την Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε: κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και τοπικά σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ισχυρές καταιγίδες).



Χιονοπτώσεις πρόσκαιρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά στην Ήπειρο – Μακεδονία – Θεσσαλία – Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 5-6 μποφόρ στα ανατολικά και νότια, στα πελάγη 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Καλλιάνος: Στο Ιόνιο η περισσότερη βροχή – Επηρεάζεται και η Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο, η Adel -από τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα- θα επηρεάσει την Αττική και την Θεσσαλονίκη, ενώ υπαρκτή είναι η πιθανότητα για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.



Ο κ. Καλλιάνος αναφέρει πως το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας, προκαλώντας σημαντική αστάθεια και διαδοχικές βροχοπτώσεις. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως υπάρχει πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων έως το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6–7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανοιχτά ίσως οι ριπές τους αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα ενισχύσει την τροφοδότηση θερμών και υγρών αερίων μαζών προς τη χώρα.



Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από τα μέχρι στιγμής μετεωρολογικά δεδομένα, η περισσότερη βροχή θα πέσει στο Ιόνιο και ακολουθεί η Ήπειρος, η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης και η ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Ταυτόχρονα, θα επηρεαστεί και η Αττική, με τον κ. Καλλιάνο να εκτιμά πως μέσα στις επόμενες τέσσερις ημέρες θα εκδηλωθούν καταιγίδες ανά διαστήματα με το εκτιμώμενο ύψος να ανέρχεται σε 70-90 mm.



Αναλυτικά τα εκτιμώμενα ύψη βροχής το επόμενο τετραήμερο σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο:



Ιόνιο: 200–250 mm (στα κεντρικά και βόρεια τμήματα κυρίως)



Ήπειρος : 150–170 mm (στις κεντρικές και δυτικές περιοχές κυρίως)



Δυτική και Νότια Πελοπόννησος : 160–180 mm



Ανατολική Μακεδονία – Θράκη : 200–250 mm



Ανατολικό Αιγαίο : 200–220 mm



Αττική : 70–90 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα



Θεσσαλονίκη: 100 – 120 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα



«Τα εκτιμώμενα ύψη αθροιστικής βροχής που παρατίθενται αποτελούν μια πρώτη εικόνα με βάση τα νεότερα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα. Είναι πιθανό να υπάρξουν αποκλίσεις ως προς την τελική κατανομή και ένταση των φαινομένων, καθώς τα αριθμητικά μοντέλα αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Παρ’ όλα αυτά, οφείλω αυτή τη στιγμή να παρουσιάσω τι καταγράφεται στις πιο πρόσφατες προβολές, ώστε να υπάρχει σαφής και υπεύθυνη ενημέρωση», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.



Η Πέμπτη και η Παρασκευή αποτελούν το διήμερο όπου τα φαινόμενα θα κορυφωθούν, με πιο εκτεταμένη δραστηριότητα των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων και μεγαλύτερη διάρκεια, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο. Παρότι θα υπάρξουν ορισμένα διαλείμματα με βελτιωμένο καιρό, η ασταθής ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές και καταιγίδες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, προβλέπει ο μετεωρολόγος.



Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τις κλιματικές τιμές της εποχής.



Από την Κυριακή, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επιτρέποντας τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.



Κίνδυνος για πλημμύρες

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, βάση τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, οι περιοχές ή και οι νομοί που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα (αυτές τις τέσσερις ημέρες) για τοπικά πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις ή καταιγίδες ικανές, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα ή ακόμη και σε υδρολογικές και γεωτεχνικές καταστροφές είναι:







Κέρκυρα Παξοί Λευκάδα Ιθάκη Κεφαλονιά Ζάκυνθος Θεσπρωτίας – Πρέβεζας (δυτικά τμήματα) Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά τμήματα) Ηλείας (δυτικά τμήματα) Μεσσηνίας Λακωνίας (νότια τμήματα) Χαλκιδικής (ανατολικά τμήματα) Σερρών (νότια τμήματα) Δράμας (νότια τμήματα) Καβάλας (και Θάσος) Ξάνθης (νότια τμήματα) Κομοτηνής Ροδόπης Χίος Σάμος Ικαρία Κως Χανίων (δυτικά τμήματα) Αττικής και Θεσσαλονίκης (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)





«Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλες περιοχές της χώρας να εμφανίσουν κατά τόπους προβλήματα, ωστόσο, κατά την εκτίμησή μου, οι προαναφερθείσες ζώνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας όσον αφορά την ανάγκη επαγρύπνησης και στενής παρακολούθησης των καιρικών εξελίξεων από τον κρατικό μηχανισμό», καταλήγει ο Γιάννης Καλλιάνος.

