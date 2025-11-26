Νέα πυρά Κασσελάκη για Τσίπρα: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί» (Video)

Επανήλθε στην κριτική του κατά του Αλέξη Τσίπρα για όσα γράφει γι’ αυτόν στο βιβλίο του, «Ιθάκη», ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Μάλιστα, μιλώντας στο Mega, ήταν ιδιαίτερα καυστικός για το βιβλίο: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί. Να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να καταλήγεις “κίτρινος” πρωθυπουργός είναι λυπηρό. Δεν ξέρω τι ατζέντα εξυπηρετεί όλο αυτό. Όταν λέω ότι ανήκει στο παρελθόν, το αποδεικνύει κάθε μέρα. Δεν πάει να ανακοινώσει όσες πυξίδες θέλει, για πόσους φορείς… Νομίζω, έχει τελειώσει η αξιοπιστία του και το επιχείρημα περί Κεντροαριστεράς», είπε.

Επίσης, σημείωσε ότι στις σελίδες της «Ιθάκης» απουσιάζει μία συγγνώμη στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι. «Δεν υπάρχει καμία συγγνώμη μέσα στο βιβλίο, απ’ όσο καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να διαβάσω το βιβλίο. Σκέφτομαι τις οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι, που είδαν να μην υπάρχει καμία συγγνώμη στο βιβλίο για εκείνους και βιώνουν πάλι αυτό το δράμα εκ νέου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες από την Πολιτεία για το Μάτι είναι απαράδεκτο. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Ό,τι και να είναι, δεν παριστάνεις ότι εδώ δεν υπάρχουν ευθύνες. Λες τουλάχιστον μία συγγνώμη. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί κανείς πολιτικά αυτές τις οικογένειες».

Πώς το λέει και η φυσική; Για κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση…

Διαβάστε επίσης

Ιθάκη: Όταν ο Τσίπρας αντίκρισε τα Εξάρχεια γεμάτα από αφίσες του – «Εκανα μεταβολή και το έβαλα στα πόδια»

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

Ποιοι Γενικοί Γραμματείς ετοιμάζονται να παραιτηθούν για να κατέβουν στις εκλογές