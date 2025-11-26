Ποιοι Γενικοί Γραμματείς ετοιμάζονται να παραιτηθούν για να κατέβουν στις εκλογές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι αλλαγές στο πεδίο των Γενικών Γραμματέων της κυβέρνησης. είναι προ των πυλών, διότι όσοι επιθυμούν – και έχουν πάρει έστω και άτυπα το «πράσινο φως» από το Μαξίμου – να είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές, θα πρέπει να παραιτηθούν το αργότερο ως τα μέσα Δεκεμβρίου.
Την παραίτησή του θα υποβάλει ο Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον Νότιο Τομέα, για δεύτερη φορά μετά το 2023.
Το ίδιο και ο Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας Θ. Τσιούρας, ο οποίος θα δοκιμάσει την τύχη του στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
Ο Γ.Γ. του υπουργείου Μετανάστευσης Δημ. Γλύμης ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο Φωκίδας, αλλά και ο Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Πρωτοψάλτης, φέρεται να θέλει την κάθοδό του στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας.
