Ποιοι Γενικοί Γραμματείς ετοιμάζονται να παραιτηθούν για να κατέβουν στις εκλογές

Οι αλλαγές στο πεδίο των Γενικών Γραμματέων της κυβέρνησης. είναι προ των πυλών, διότι όσοι επιθυμούν – και έχουν πάρει έστω και άτυπα το «πράσινο φως» από το Μαξίμου – να είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές, θα πρέπει να παραιτηθούν το αργότερο ως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Την παραίτησή του θα υποβάλει ο Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον Νότιο Τομέα, για δεύτερη φορά μετά το 2023.

Το ίδιο και ο Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας Θ. Τσιούρας, ο οποίος θα δοκιμάσει την τύχη του στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ο Γ.Γ. του υπουργείου Μετανάστευσης Δημ. Γλύμης ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο Φωκίδας, αλλά και ο Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Πρωτοψάλτης, φέρεται να θέλει την κάθοδό του στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Σύζυγος Φώφης Γεννηματά: Καθ’ έξιν ψεύτης ο Τσίπρας, δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης, φοβόταν τη Φώφη

Η Ζωή, η Λένα, ο Διαμαντής και οι «καθαροί άνθρωποι» της Πλεύσης Ελευθερίας

Ο Κατρούγκαλος ανταποδίδει τη στήριξη σε Τσίπρα