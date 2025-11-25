search
25.11.2025 16:21

Ο Κατρούγκαλος ανταποδίδει τη στήριξη σε Τσίπρα

25.11.2025 16:21
Aποκαλύψεις για την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αρκετή δόση αυτοκριτικής, περιέχει το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, ενώ βγάζει στην σέντρα μεταξύ άλλων Βαρουφάκη, Λαφαζάνη, Πολάκη και Παππά, εντύπωση προκάλεσαν οι θετικές αναφορές στον Γιώργο Κατρούγκαλο, ειδικά μετά τη δήλωσή του για τις ασφαλιστικές εισφορές που είχε προκαλέσει μπαράζ αντιδράσεων.

«Τίμιο και αντικειμενικό» χαρακτήρισε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ανταποδίδοντας την στήριξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι περιλαμβάνει αυτοκριτική του πρώην πρωθυπουργού αλλά και αναγνώριση λαθών σε άλλα πρόσωπα, ενώ σημειώνει και τις σωστές αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διακυβέρνησή του.

Ο κ. Κατρούγκαλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εκτενώς στη φράση που είχε κάνει πριν τις εκλογές και αφορούσε τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στην οποία αναφέρεται και ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του. Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά την πίεση, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία και προοδευτική, ενώ ένωσε όλα τα ταμεία σε ένα σύστημα με αντικειμενικούς κανόνες και ευνόησε κυρίως τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Ο πρώην υπουργός πρόσθεσε ότι η ευθύνη για τη μεταρρύθμιση βάρυνε και τον ίδιο αλλά και τον πρωθυπουργό, ενώ χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση ορθή, αποτρέποντας την αβεβαιότητα για τις συντάξεις και περιορίζοντας τις πελατειακές ρυθμίσεις.

Ο πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι «αν έχω μετανιώσει για κάτι από αυτά που είπα προεκλογικά, ήταν γιατί λίγο πριν από τις εκλογές, όταν είχε βγει ο Παύλος Πολάκης για να υπερασπίσει τη δική του άποψη για το πώς πρέπει να συνταχθεί το ψηφοδέλτιο στην Κρήτη, αντίθετα με ότι είχαν αποφασίσει εκεί οι κομματικοί φορείς και υπήρχε μια συζήτηση για το αν έπρεπε να βγει από τα ψηφοδέλτια, τον υπερασπίστηκα και είπα ότι θα πρέπει να μείνει, γιατί θεωρούσα τότε ότι έπρεπε να πάμε με όρους ενότητας».

