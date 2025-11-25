Βιβλίο Τσίπρα: Εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες η «Ιθάκη», πωλήθηκαν ήδη 33.000 αντίτυπα

Σαν… ζεστό ψωμί «φεύγει» από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα.

«Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες», ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας», σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, όπου επισημαίνεται ότι «η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας».

