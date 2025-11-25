Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

Τη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το politic.gr, καθώς η μέτρηση δείχνει ότι η πλειοψηφία των αναποφάσιστων – αν και θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές – θα πάρει απόφαση για το πού θα ρίξει την ψήφο της πάνω από την κάλπη.

Συγκεκριμένα, και αρχίζοντας από την πρόθεση ψήφου, το ποσοστό της γκρίζας ζώνης (άλλό κόμμα/αναποφάσιστοι) διαμορφώνεται στο τερατώδες 29,6%. Κατά τα λοιπά, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,1% , το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 13,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,9%, η Νέα Αριστερά 1,4% και η Νίκη 1,3%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αυξάνεται στις 14 μονάδες, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 30% και την αξιωματική αντιπολίτευση 16%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,8%, το ΚΚΕ 5,5%, η Φωνή Λογικής 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,5%, το ΜέΡΑ25 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Νέα Αριστερά 1,7% και η Νίκη 1,6%.

Επιστρέφοντας στους αναποφάσιστους, το 59% δηλώνει ότι θα πάρει την απόφαση για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, τo 30% αναφέρει ότι θα αποφασίσει αρκετές εβδομάδες πριν από την κάλπη, ενώ ένα 5%, δηλώνει ότι θα καταλήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «μέσα στο παραβάν». Με απλά λόγια, το 64% της γκρίζας ζώνης θα δημιουργήσει εκλογικό θρίλερ, αφού θα αποφασίσει κυριολεκτικά την ενδεκάτη ώρα.

Παράλληλα, φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναποφάσιστων εμφανίζει τάση μετακινούμενης ψήφου, χωρίς σταθερή κομματική αναφορά. Το 39% δηλώνει ότι σπάνια επιστρέφει στο κόμμα που είχε επιλέξει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ ένα 11% απαντά ότι δεν επιστρέφει ποτέ. Αντίθετα, το 26% αναφέρει ότι συνήθως καταλήγει στην ίδια επιλογή.

Πάντως, παρά τη ρευστότητα, η συντριπτική πλειονότητα των αναποφάσιστων δηλώνει ότι θα προσέλθει στην κάλπη. Συγκεκριμένα, το 82% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον θα ψηφίσω». Μόνο ένα 5% αναφέρει ότι «μάλλον δεν θα ψηφίσει» ή «δεν θα ψηφίσει».

Όσον αφορά στο ερώτημα στο ερώτημα για την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς ο «Κανένας» παίρνει την πρωτιά με 35,7%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 32,3% του προηγούμενου μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,8%.

Στο ερώτημα για το αν η χώρα κινείται στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, το 67% απαντά ότι βρίσκεται σε λάθος τροχιά, ενώ το 30% δηλώνει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση μάλιστα, σε ένα υποθετικό σενάριο όπου η κυβέρνηση μπορεί να λύσει μόνο ένα πρόβλημα, το 52% επιλέγει την ακρίβεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Ακολουθούν το δημογραφικό (21%), οι μισθοί και συντάξεις (19%) και το στεγαστικό (7%).

Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω όταν εξεταστεί η αυτοαξιολόγηση των πολιτών για την οικονομική τους κατάσταση. Το 43% δηλώνει ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τα μέσα του μήνα, ενώ ένα 17% απαντά ότι εξαντλείται ήδη από τις πρώτες ημέρες. Μόνο το 38% αναφέρει ότι το εισόδημά του επαρκεί για ολόκληρο τον μήνα.

Το 10% των πολιτών δηλώνει ότι βρίσκεται σε πολύ σοβαρή οικονομική πίεση, ενώ ένα 34% αναφέρει ότι “τα βγάζει πέρα με μεγάλη δυσκολία”. Επιπλέον, το 44% αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες αλλά καταφέρνει να ανταποκρίνεται. Αντίθετα, μόλις το 12% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα άνετα.

Τέλος η δημοσκόπηση αποκαλύπτει τις δραματικές συνέπειες της ακρίβειας στις διατροφικές συνήθειες των νοικοκυριών, καθώς το 30% δηλώνει ότι έχει περιορίσει το κρέας, το 24% το ψάρι, το 18% τα γλυκά, το 11% τα γαλακτοκομικά και το 7% ακόμη και τα φρούτα και λαχανικά, και μόνο το 10% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν έχει περιορίσει κανένα είδος τροφίμο.

Ωστόσο, η ακρίβεια πλήττει σε μεγάλο βαθμό και στην κοινωνική και προσωπική ζωή των πολιτών, αλλά και την υγεία τους, καθώς το 26% έχει περιορίσει διακοπές και ταξίδια, το 25% τις εξόδους για διασκέδαση ή εστίαση, το 16% τα έξοδα για ένδυση/υπόδηση, το 8% δηλώνει πως έχει περιορίσει επισκέψεις σε γιατρό και μόνο το 5% δηλώνει ότι δεν έχει περιορίσει τίποτα.

Διαβάστε επίσης

Ιθάκη: Δεν αντιλήφθηκα την ήττα που ερχόταν στις ευρωεκλογές του ‘19 λέει ο Τσίπρας – «Ίσως έπρεπε να κάνω τριπλές εκλογές»

Kαμμένος για βιβλίο Τσίπρα: Και λίγα λέει για τους υπουργούς, αλλά αυτός τους είχε επιλέξει

Βαρουφάκης για βιβλίο Τσίπρα: Θα περιμένω την ταινία… (Video)