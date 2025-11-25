Η Ζωή, η Λένα, ο Διαμαντής και οι «καθαροί άνθρωποι» της Πλεύσης Ελευθερίας

Την ανάρτηση της υποψήφιας βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Λένας Δημοπούλου, που διευκρινίζει ότι η ίδια ζήτησε να μπει το όνομά της στη λίστα των δεύτερων εκλογών του Ιουνίου κάτω από το όνομα του Διαμαντή Καραναστάση, κοινοποίησε στο προφίλ της στο Instagram η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με τη λεζάντα: «Η Λένα Δημοπούλου είναι άλλη μία καθαρή γυναίκα. Από αυτές και αυτούς που απαρτίζουν την Πλεύση μας» η πρόεδρος του κόμματος παραθέτει τη δήλωση της Λένας Δημοπούλου, με την οποία η πολιτεύτρια ζητά να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομά της για να πλήξουν το κόμμα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Διαμαντή Καραναστάση «που έδωσε τα πάντα για τη μάχη αυτή».

Πάντως, μπορεί η κ. Δημοπούλου να μην αντέδρασε, αλλά υπήρξαν και φωνές που συγκρούστηκαν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη λίστα των εκλογών του Ιουνίου του 2023 και αποχώρησαν από το κόμμα… θυμίζουμε Όλγα Δάλλα, υποψήφια βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Καζάκου, υποψήφια στη Β’ Πειραιά και η Χρύσα Διαμαντοπούλου, υποψήφια στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Κια οι τρεις αποχώρησαν διαμαρτυρόμενες ότι εξαπατήθηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κατρούγκαλος ανταποδίδει τη στήριξη σε Τσίπρα

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» – Η απάντηση Γεωργιάδη με το βιβλίο ιστορίας (Video)