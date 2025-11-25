search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 19:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 19:00

Η Ζωή, η Λένα, ο Διαμαντής και οι «καθαροί άνθρωποι» της Πλεύσης Ελευθερίας

25.11.2025 19:00
zoi diamantis 88- new

Την ανάρτηση της υποψήφιας βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Λένας Δημοπούλου, που διευκρινίζει ότι η ίδια ζήτησε να μπει το όνομά της στη λίστα των δεύτερων εκλογών του Ιουνίου κάτω από το όνομα του Διαμαντή Καραναστάση, κοινοποίησε στο προφίλ της στο Instagram η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με τη λεζάντα: «Η Λένα Δημοπούλου είναι άλλη μία καθαρή γυναίκα. Από αυτές και αυτούς που απαρτίζουν την Πλεύση μας» η πρόεδρος του κόμματος παραθέτει τη δήλωση της Λένας Δημοπούλου, με την οποία η πολιτεύτρια ζητά να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομά της για να πλήξουν το κόμμα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Διαμαντή Καραναστάση «που έδωσε τα πάντα για τη μάχη αυτή».

Πάντως,  μπορεί η κ. Δημοπούλου να μην αντέδρασε, αλλά υπήρξαν και φωνές που συγκρούστηκαν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη λίστα των εκλογών του Ιουνίου του 2023 και αποχώρησαν από το κόμμα… θυμίζουμε Όλγα Δάλλα, υποψήφια βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Καζάκου, υποψήφια στη Β’ Πειραιά και η Χρύσα Διαμαντοπούλου, υποψήφια στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Κια οι τρεις αποχώρησαν διαμαρτυρόμενες ότι εξαπατήθηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κατρούγκαλος ανταποδίδει τη στήριξη σε Τσίπρα

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» – Η απάντηση Γεωργιάδη με το βιβλίο ιστορίας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eric-dane-new
LIFESTYLE

Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

gamos-india-eksot
LIFESTYLE

Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)

brain
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο εγκέφαλος έχει πέντε «εποχές», λένε οι επιστήμονες – με την «λειτουργία ενηλίκων» να μην ξεκινά πριν από τα 30

gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

«Δες, όλα είναι μούσκεμα»: Οι πρώτες βροχές στη Γάζα κατέστρεψαν τις σκηνές των Παλαιστινίων (Photos)

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES-1
ΚΟΣΜΟΣ

Καλούνται σε ανάκριση από το FBI Δημοκρατικοί που ζήτησαν από τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 19:47
eric-dane-new
LIFESTYLE

Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

gamos-india-eksot
LIFESTYLE

Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)

brain
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο εγκέφαλος έχει πέντε «εποχές», λένε οι επιστήμονες – με την «λειτουργία ενηλίκων» να μην ξεκινά πριν από τα 30

1 / 3