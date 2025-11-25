search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 12:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 09:20

Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» (Video)

25.11.2025 09:20
adonis_tsipras

Με ένα βίντεο στο Instagram, o Αλέξης Τσίπρας τρολάρει τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Βάζοντας αποσπάσματα από συνέντευξη του υπουργού Υγείας, στην οποία εμφανίζεται να λέει ότι «ο κύριος Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και ”τα λιγουρεύεστε”», ο πρώην πρωθυπουργός του κάνει… αφιέρωση γράφοντας: «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει» και λίγο μετά κρατά το βιβλίο του και λέει: «Το λιγουρεύεστε, έτσι;».

Διαβάστε επίσης

Η αιχμή Τσίπρα για το οικονομικό του επιτελείο – Ποιος δεν ήθελε την αύξηση του βασικού μισθού;

Σήμερα η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά

Εσωκομματικές ΝΔ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι της κάλπης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gay-gamos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη

salamina_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:59
gay-gamos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

1 / 3