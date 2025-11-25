Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» (Video)

Με ένα βίντεο στο Instagram, o Αλέξης Τσίπρας τρολάρει τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Βάζοντας αποσπάσματα από συνέντευξη του υπουργού Υγείας, στην οποία εμφανίζεται να λέει ότι «ο κύριος Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και ”τα λιγουρεύεστε”», ο πρώην πρωθυπουργός του κάνει… αφιέρωση γράφοντας: «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει» και λίγο μετά κρατά το βιβλίο του και λέει: «Το λιγουρεύεστε, έτσι;».

