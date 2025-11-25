search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.11.2025 15:47

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

androulakis-eksot

Στο μνημείο της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα, στους Αγίους Αναργύρους, βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 25/11, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μαζί με γυναίκες – στελέχη του κόμματος, όπως η Μιλένα Αποστολάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε η 28χρονη, τιμώντας τη μνήμη της και στέλνοντας μήνυμα για την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα.

Ν. Ανδρουλάκης: Η Κυριακή Γρίβα έχασε τη ζωή της αποδεικνύοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «γύμνια του κρατικού μηχανισμού», επισημαίνοντας την αποτυχία του να προστατεύσει την Κυριακή Γρίβα, «που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε, ακόμη, την ανάγκη για συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες, με κυριότερη τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Και ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της. Αλλά με ένα τραγικό τρόπο, δυστυχώς, έχασε τη ζωή της, αποδεικνύοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού», ανέφερε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δυστυχώς η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες. Με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας. Με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα. Αλλά και με την επαναθέσπιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Πρέπει να υπάρχει συνεχιζόμενη επιμόρφωση αστυνομικών, δικαστικών, γιατρών, φαρμακοποιών. Αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία για τα παιδιά μας, γιατί η Παιδεία είναι το παν και σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε να κάνουμε πολλά και πρέπει να τα κάνουμε τώρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία», πρόσθεσε ο ίδιος.

