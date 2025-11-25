Μήνυμα Χάρη Δούκα για άμεσο διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων: «Τώρα, όχι μετά τις κάλπες»

«Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ» γράφει ο Χάρης Δούκας στα σοσιαλ μίντια, στέλνοντας μήνυμα στο ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά για την ανάγκη συνεργασιών ενάντια στην κυβέρνηση.

«Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες.

Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του «4-2-1»… συμπληρώνει, παραπέμποντας στις σχετικές δηλώσεις που έκανε το βραδυ της Δευτέρας στην Ertnews.

@doukasharis Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ. Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες. Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του «4-2-1»… ♬ πρωτότυπος ήχος – Haris Doukas

Διαβάστε επίσης:

O Άδωνις, η Κίμπερλυ και τα… μανικετόκουμπα

Η αιχμή Τσίπρα για το οικονομικό του επιτελείο – Ποιος δεν ήθελε την αύξηση του βασικού μισθού;

Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» (Video)