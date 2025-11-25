search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 12:13

Μήνυμα Χάρη Δούκα για άμεσο διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων: «Τώρα, όχι μετά τις κάλπες»

25.11.2025 12:13
doukas (1)
Παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων και οδηγών μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ» γράφει ο Χάρης Δούκας στα σοσιαλ μίντια, στέλνοντας μήνυμα στο ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά για την ανάγκη συνεργασιών ενάντια στην κυβέρνηση. 

«Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες.

Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του «4-2-1»… συμπληρώνει, παραπέμποντας στις σχετικές δηλώσεις που έκανε το βραδυ της Δευτέρας στην Ertnews. 

@doukasharis

Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ. Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες. Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του «4-2-1»…

♬ πρωτότυπος ήχος – Haris Doukas

Διαβάστε επίσης:

O Άδωνις, η Κίμπερλυ και τα… μανικετόκουμπα

Η αιχμή Τσίπρα για το οικονομικό του επιτελείο – Ποιος δεν ήθελε την αύξηση του βασικού μισθού;

Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

xardalias-kideia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

dalikes_ethini
ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:51
ypotrofia_new
ΥΓΕΙΑ

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

xardalias-kideia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο αντίο του Νίκου Χαρδαλιά στον πατέρα του – Παρόντες υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

dalikes_ethini
ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

1 / 3