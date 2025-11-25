Μήνυμα Χάρη Δούκα για άμεσο διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων: «Τώρα, όχι μετά τις κάλπες»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ» γράφει ο Χάρης Δούκας στα σοσιαλ μίντια, στέλνοντας μήνυμα στο ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά για την ανάγκη συνεργασιών ενάντια στην κυβέρνηση.
«Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες.
Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του «4-2-1»… συμπληρώνει, παραπέμποντας στις σχετικές δηλώσεις που έκανε το βραδυ της Δευτέρας στην Ertnews.
Είναι αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ. Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες. Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του «4-2-1»…♬ πρωτότυπος ήχος – Haris Doukas
