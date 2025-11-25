search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:54
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.11.2025 10:45

O Άδωνις, η Κίμπερλυ και τα… μανικετόκουμπα

25.11.2025 10:45
ADONIS NEW

Την τιμητική της είχε η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Υγείας με την θερμή υποδοχή που της είχε ετοιμάσει ο αρμόδιος Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.

Μια λεπτομέρεια που πρόσεξαν οι πιο παρατηρητικοί ήταν ότι ο υπουργός Υγείας φορούσε περίτεχνα μανικετόκουμπα με το έμβλημα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν τα parapolitika.gr, για τον αετό που έχει ανοιχτά τα φτερά του, την ασπίδα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και με το αριστερό πόδι του κρατά μερικά βέλη, συμβολίζοντας τη δύναμη του πολέμου και στο δεξί πόδι ένα κλαδί ελιάς, που συμβολίζει την ειρήνη.

Λάτρης των συμβολισμών, ο υπουργός έστειλε μηνύματα στην πρέσβειρα.

dmw-still1
ΣΙΝΕΜΑ

«Dead Man’s Wire»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία απαγωγής του 1977 (photos/video)

zelensky_trump_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο… σωτήρας Ρούμπιο έσβησε τη φωτιά στις διαπραγματεύσεις και έσωσε την παρτίδα για τον Τραμπ

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη

salamina_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η νύφη του θύματος, την σκότωσε για τα λεφτά – Η σχέση της με την ακροδεξιά

kainourgiou-ekplixi-new
MEDIA

Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

