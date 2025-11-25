O Άδωνις, η Κίμπερλυ και τα… μανικετόκουμπα

Την τιμητική της είχε η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Υγείας με την θερμή υποδοχή που της είχε ετοιμάσει ο αρμόδιος Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.

Μια λεπτομέρεια που πρόσεξαν οι πιο παρατηρητικοί ήταν ότι ο υπουργός Υγείας φορούσε περίτεχνα μανικετόκουμπα με το έμβλημα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν τα parapolitika.gr, για τον αετό που έχει ανοιχτά τα φτερά του, την ασπίδα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και με το αριστερό πόδι του κρατά μερικά βέλη, συμβολίζοντας τη δύναμη του πολέμου και στο δεξί πόδι ένα κλαδί ελιάς, που συμβολίζει την ειρήνη.

Λάτρης των συμβολισμών, ο υπουργός έστειλε μηνύματα στην πρέσβειρα.

Διαβάστε επίσης

Η αιχμή Τσίπρα για το οικονομικό του επιτελείο – Ποιος δεν ήθελε την αύξηση του βασικού μισθού;

Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» (Video)

Σήμερα η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά