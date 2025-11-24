Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στο υπουργείο Υγείας – Στρατηγική συμφωνία για τον ψηφιακό βοηθό

Παρουσία της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε σήμερα, τη συνεργασία με μεγάλη αμερικανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας, με στόχο την είσοδο ψηφιακών εργαλείων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στο ΕΣΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την εισαγωγή του ψηφιακού Βοηθού του πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1566, τονίζοντας ότι αυτή η καινοτομία θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων. Παράλληλα θα εξοικονομηθεί χρόνος στους τηλεφωνητές του 1566, ώστε να ασχοληθούν με ποιο σοβαρά προβλήματα που ζητούν οι πολίτες που καλούν σε αυτόν τον αριθμό.

«Είναι συστήματα που εφαρμόζει η αμερικανική εταιρεία Sword Health, σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ καθώς και στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή. Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει σε αυτή τη νέα επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης να μην είμαστε ουραγοί», τόνισε.

Η κ. Γκίλφοϊλ από την πλευρά της τόνισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της Υγείας: «Είμαι υπερήφανη που η Ελλάδα αναγνώρισε αυτή την αξία», ανέφερε η πρέσβειρα των ΗΠΑ, συγχαίροντας το υπουργείο Υγείας και όσους συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του μέτρου.

Παρών ήταν και ο Birgilio Bento, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Αμερικάνικης εταιρείας Sword Health, που ανέλαβε το έργο.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ΤΝ στην υγεία

Αναλυτικά όπως είπε ο υπουργός Υγείας η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, που ξεκινάει από σήμερα.

«Ωστόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον γιατρό» τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης επίσης πρόσθεσε πως η Ελλάδα θα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα εισαγάγει καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της περίθαλψης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποδοτικότητα και η ασφάλεια στον χώρο της Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «στρατηγική αυτή τη συνεργασία», σημειώνοντας πως η αμερικανική εταιρεία έχει ξεκινήσει πριν από αρκετές εβδομάδες και αναμένεται το σύστημα θα λειτουργήσει περίπου το Πάσχα ως βοηθός υγείας μέσω του 1566.

Οι προτάσεις της εταιρείας θα αξιολογηθούν από ιατρική ομάδα που θα ελέγχει την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων όπως ο Πανελληνιος Ιατρικος Συλλογος.

Μεταξύ των πεδίων εφαρμογής, είναι η καλύτερη διαχείριση των ασθενών. Τα συστήματα θα λειτουργήσουν από το 2026, μέσω του 1566, αποτελώντας έναν ψηφιακό βοηθό για τους πολίτες.

Τι θα προσφέρει ο ψηφιακός βοηθός

Ο πολίτης όταν θα καλεί το 1566 θα απαντάει ο Ψηφιακός Βοηθός, όπου θα του προσφέρει προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά του δεδομένα του όπως:θα του προσφέρει προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα ιατρικά του δεδομένα του όπως:

-Οι συνταγές φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων

-Τα ιατρικά του στα ραντεβού,

-Οι προληπτικές εξετάσεις

-Οι εμβολιασμοί που έχει κάνει ή πρέπει να επαναλάβει.

Επίσης, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα δίνει άμεσες, γραπτές ή φωνητικές απαντήσεις σε ερωτήματα των πολιτών, ενημερώνοντας άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία για αποτελέσματα εξετάσεων και φυσικά θα κλείνει ραντεβού σε δημόσιες δομές, με την ιατρική ειδικότητα που επιθυμεί ο πολίτης.

