ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

24.11.2025 13:42

SOS γιατρών για τις ελλείψεις στα εμβόλια του πνευμονιόκοκκου – Τι λέει στο topontiki.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

24.11.2025 13:42
flu_vaccine_new

Την έντονη ανησυχία της για τις σοβαρές ελλείψεις στα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην ελληνική αγορά, εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Μάλιστα οι ελλείψεις που αποδίδονται πιθανόν και στις παράλληλες εξαγωγές, έχουν προκαλέσει φόβο και αναστάτωση στους γονείς καθώς καταγράφονται  μεγάλες καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς των βρεφών, των μικρών παιδιών και όλων των άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη να προστατευτούν από την νόσο.

Οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της χώρας, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κωνσταντίνος Νταλούκας.

«Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα σοβαρό βακτήριο με επικίνδυνες επιπλοκές και χρειάζονται 3 δόσεις εμβολίων για να προστατευτεί ο παιδικός πληθυσμός. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου που  συνταγογραφεί ο παιδίατρος, στα ράφια των φαρμακείων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους γονείς καθώς αδυνατούν να εμβολιάσουν εγκαίρως τα παιδιά τους. Ήδη έχουμε μπει στην περίοδο των ιογενών λοιμώξεων και ο κίνδυνος νόσησης αυξάνεται. Επιπλέον προκαλείται  αυξημένη πίεση στο ιατρικό προσωπικό, που καθημερινά καλείται να διαχειριστεί αγανακτισμένους γονείς και ακυρώσεις ραντεβού» μας είπε ο παιδίατρος και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση».

Η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση που απέστειλε στον ΕΟΦ την προηγουμένη εβδομάδα επισημαίνει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων και προτείνει:

  • Την έκδοση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών για τα εν λόγω εμβόλια.
  • Την ενίσχυση των ελέγχων στις φαρμακαποθήκες και φαρμακεία από τον ΕΟΦ.
  • Την άμεση επικαιροποίηση της «θετικής λίστας» φαρμάκων/εμβολίων που δεν επιτρέπεται να εξαχθούν σε περιόδους έλλειψης.
  • Τη διασφάλιση επάρκειας εμβολίων σε εθνικό επίπεδο μέσω συνεργασίας με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Σημειώνεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων ζητάει από το υπουργείο Υγείας να  προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εμβολιαστικού προγράμματος.

