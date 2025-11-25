search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.11.2025 12:52

Το καρφί Τσίπρα σε Πολάκη για την επίθεση στον Κυμπουρόπουλο

Στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας δεν αφήνει ασχολίαστη ούτε την υπόθεση που είχε ξεσπάσει προεκλογικά τον Μάιο του 2019, με την επίθεση του Παύλου Πολάκη στον υποψήφιο ευρωβουλευτή της ΝΔ Στέλιο Κυμπουρόπουλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει πως ήταν λάθος τότε του ΣΥΡΙΖΑ να ασχολείται τόσο πολύ με αντιπαραθέσεις επί σκανδάλων και για ύποπτες συμπεριφορές των αντιπάλων του.

«Με την κεκτημένη ταχύτητα της καταγγελίας, οδηγηθήκαμε σε λάθη, που εξαφάνιζαν το δίκιο μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου λάθους ήταν η άδικη επίθεση του Πολάκη στον Κυμπουρόπουλο λίγο πριν τις εκλογές» γράφει.

Και προσθέτει: «Αυτό αντιμετωπίστηκε από τη ΝΔ ως μάννα εξ ουρανού. Ξεσήκωσαν έναν πρωτοφανή θόρυβο και στη συνέχεια κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά του Πολάκη…

… Δεν υπήρχε περίπτωση να μην αναλάβω την ευθύνη και να γυρίσω την πλάτη στον Πολάκη, παρά το λάθος, που είχε κάνει. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δύσκολα μπορεί να ξεφύγει κανείς από τον χαρακτήρα του…

… υπερασπίστηκα τον Πολάκη, αλλά πρόσφερα έτσι τη δυνατότητα στον Μητσοτάκη και στους βουλευτές της ΝΔ να μας σφυροκοπούν  για τρεις μέρες, σε μία συζήτηση που δεν αφορούσε την πολιτική μας, ή τη δική τους, αλλά το ύφος και το ήθος μας».

