Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

Τελικά φαίνεται ότι η συγγραφή βιβλίων από πολιτικούς αποκτά τα χαρακτηριστικά… επιδημίας.

Έτσι, μετά τον Αλέξη Τσίπρα, και ο Ευάγγελος Αντώναρος δηλώνει ότι έχει έτοιμο πόνημα και ότι «στο τσακ είμαι να πω το “Τυπωθήτω” για το βιβλίο που έχω γράψει εδώ και καιρό», προσθέτοντας ότι τιτλοφορείται «557 Μπρίφινγκ».

Ωστόσο, ο Ε. Αντώναρος για την ώρα… κρατιέται, δηλώνοντας ότι «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά και εμφράγματα σε υποτιθέμενους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής».

Για να δούμε μέχρι πότε θα ανθίσταται στον πειρασμό…

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι Γενικοί Γραμματείς ετοιμάζονται να παραιτηθούν για να κατέβουν στις εκλογές

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βροχή» τα στοιχήματα για την Σεμερτζίδου μετά την «κοπάνα» του «Φραπέ»

Με το βιβλίο του Τσίπρα ανά χείρας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ