26.11.2025 11:26

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

26.11.2025 11:26
antonaros34

Τελικά φαίνεται ότι η συγγραφή βιβλίων από πολιτικούς αποκτά τα χαρακτηριστικά… επιδημίας.

Έτσι, μετά τον Αλέξη Τσίπρα, και ο Ευάγγελος Αντώναρος δηλώνει ότι έχει έτοιμο πόνημα και ότι «στο τσακ είμαι να πω το “Τυπωθήτω” για το βιβλίο που έχω γράψει εδώ και καιρό», προσθέτοντας ότι τιτλοφορείται «557 Μπρίφινγκ».

Ωστόσο, ο Ε. Αντώναρος για την ώρα… κρατιέται, δηλώνοντας ότι «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά και εμφράγματα σε υποτιθέμενους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής».

Για να δούμε μέχρι πότε θα ανθίσταται στον πειρασμό

MEDIA

«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

adonis-omilia
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για το Αρεταίειο Νοσοκομείο: «Γράφτηκε ιστορία – Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μια ημέρα»

DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

1 / 3