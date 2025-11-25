Με το βιβλίο του Τσίπρα ανά χείρας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Με την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφορούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με κάποιους εξ αυτών να το έχουν στο έδρανό τους την ώρα της ομιλίας τους.



Όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που είχε το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού συνεχώς δίπλα του.



Ό,τι το είχε αγοράσει, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι αποχώρησε από την αίθουσα που συνεδρίαζε η επιτροπή με τη σακούλα στο χέρι.



Πάντως, ο λαλίστατος Άδωνις Γεωργιάδης που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, αν και καθόταν ακριβώς απέναντι από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να μην σχολιάσει το παραμικρό ούτε στην τοποθέτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Η Ζωή, η Λένα, ο Διαμαντής και οι «καθαροί άνθρωποι» της Πλεύσης Ελευθερίας

Μαρέβα Μητσοτάκη για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Nα βοηθήσουμε τους γονείς να ανακτήσουν τον έλεγχο

Ο Κατρούγκαλος ανταποδίδει τη στήριξη σε Τσίπρα