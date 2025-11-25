search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 21:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 20:14

Με το βιβλίο του Τσίπρα ανά χείρας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

25.11.2025 20:14
panagiotopoulos vivlio tsipra – new

Με την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφορούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με κάποιους εξ αυτών να το έχουν στο έδρανό τους την ώρα της ομιλίας τους.

Όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που είχε το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού συνεχώς δίπλα του.


Ό,τι το είχε αγοράσει, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι αποχώρησε από την αίθουσα που συνεδρίαζε η επιτροπή με τη σακούλα στο χέρι.

Πάντως, ο λαλίστατος Άδωνις Γεωργιάδης που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, αν και καθόταν ακριβώς απέναντι από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να μην σχολιάσει το παραμικρό ούτε στην τοποθέτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Η Ζωή, η Λένα, ο Διαμαντής και οι «καθαροί άνθρωποι» της Πλεύσης Ελευθερίας

Μαρέβα Μητσοτάκη για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Nα βοηθήσουμε τους γονείς να ανακτήσουν τον έλεγχο

Ο Κατρούγκαλος ανταποδίδει τη στήριξη σε Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantinoupoli oikogeneia nekroi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

mitsotakis_stylo_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

mitsotakis forbes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην εκδήλωση Forbes 30 under 30: Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

keraunos athina 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει», ποιες είναι στο «κόκκινο» για πλημμύρες – SOS από τους μετεωρολόγους

popi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βροχή» τα στοιχήματα για την Σεμερτζίδου μετά την «κοπάνα» του «Φραπέ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 21:30
konstantinoupoli oikogeneia nekroi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

mitsotakis_stylo_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

mitsotakis forbes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην εκδήλωση Forbes 30 under 30: Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1 / 3