Μαρέβα Μητσοτάκη για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Nα βοηθήσουμε τους γονείς να ανακτήσουν τον έλεγχο

Για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών μίλησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, που βρέθηκε στο συνέδριο καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα (Sheikha Moza Bint Nasser) τόνισε την ανάγκη να βοηθηθούν συλλογικά οι γονείς να ανακτήσουν τον έλεγχο, αφού η τεχνολογία δεν παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία.

Η κ. Μητσοτάκη χαρακτήρισε επιδημία τον εθισμό στα smartphone και τα social media που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου και τόνισε ότι τώρα είναι η στιγμή να βοηθηθούν παιδιά και γονείς.

Η ανάρτηση του βίντεο της ομιλίας της στο Instagram

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου. Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου – αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού – δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι! Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε. Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές. Τώρα είναι η στιγμή! Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν! Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media. Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια , τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, την μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!»

Διαβάστε επίσης:

Ο Κατρούγκαλος ανταποδίδει τη στήριξη σε Τσίπρα

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

Ο Τσίπρας τρολαρει τον Άδωνι: Η αφιέρωση και η ατάκα «Το λιγουρεύεστε;» – Η απάντηση Γεωργιάδη με το βιβλίο ιστορίας (Video)