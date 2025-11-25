Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βροχή» τα στοιχήματα για την Σεμερτζίδου μετά την «κοπάνα» του «Φραπέ»

«Βροχή» έπεφταν τα στοιχήματα στη Βουλή για το αν η αγρότισσα με τη Ferrari και τα άλλα πολυτελή αυτοκίνητα Πόπη Σεμερτζίδου θα προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά και την «κοπάνα» του «φραπέ» κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη, εμφανίζονταν σχεδόν βέβαιοι πως η κ Σεμερτζίδου θα … λάμψει διά της απουσίας της. Την ίδια ώρα οι γαλάζιοι διαρρήγνυαν τα ιμάτια τους πως και θα έρθει και πως θα απαντήσει για τα 2,6 εκατ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που οδήγησαν και σε δέσμευση μέρους της περιουσίας της. Συγκεκριμένα δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ. Φέρεται να αφορά συνολικά 30 αυτοκίνητα, καθώς και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα

Τη σκυτάλη από την γαλάζια Πόπη Σεμερτζίδου θα λάβει ο «πράσινος» Λάμπρος Αντωνόπουλος ο οποίος παραιτήθηκε από γραμματέας Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ μετά την επιστροφή 15.000 ευρώ που είχε λάβει από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

