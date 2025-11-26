Ο Κασσελάκης τρόλαρε Σεμερτζίδου και Χασάπη, παίζοντας Σκρατς: «Δώστε μου λίγη από την τύχη τους» (Video)

Την τύχη του, παίζοντας Σκρατς, δοκίμασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, αλλά δεν στάθηκε εξίσου τυχερός με τη Πόπη Σεμερτζίδου και τον Ανδρέα Στρατάκη (σ.σ.: «Χασάπης»), που κέρδισαν χρηματικά ποσά σε … τυχερά παιχνίδια.

«Η πολιτική είναι ακριβό σπορ. Είναι πολλά τα χρήματα, τα μαύρα χρήματα και οι σακούλες. Εγώ ο κακομοίρης που έδωσα άσπρα χρήματα και δουλεμένα έξω, έχω βρει τον μπελά μου με την ελληνική δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

@skasselakis Χασάπης, Φεράρι και λαχεία. Τελικά στην παρέα του ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι έπιαναν το τζάκποτ! ♬ πρωτότυπος ήχος – Stefanos Kasselakis

«Πλέον έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο απελπισίας που δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω πέρα από το να δοκιμάσω και εγώ την τύχη μου σαν την Πόπη με τη Ferrari και τον Χασάπη να κερδίσω κανένα Τζόκερ, κανένα ξυστό, κανένα ΛΟΤΤΟ, μπας και μπορέσω και εγώ να αγοράδω καμία Ferrari», συμπλήρωσε.

Ο Στέφανος Κασσαλάκης πράγματι έπαιξε τρία δελτία αλλά τζίφος … κέρδισε μόλις 2 ευρώ. «Δώστε μου και εμένα λίγη από την τύχη, που είχαν αυτοί! Γιατί τέτοια γκαντεμιά; Γιατί να μην είμαι και εγώ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας; », διαμαρτυρήθηκε.

