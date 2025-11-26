Ornella Vanoni: Αυλαία για τη μεγάλη τραγουδίστρια – τραγωδό της Ιταλίας (photos/videos)

Η Ορνέλα Βανόνι γεννήθηκε το 1934, στο Μιλάνο. Καταγόταν από μια μεγαλοαστική οικογένεια καθώς ο πατέρας της επιχειρούσε στον κλάδο της βιομηχανίας των φαρμάκων. Πήγε σχολείο στις καλόγριες και μετά φοίτησε σε διάφορα κολέγια στην Ελβετία, την Αγγλία και τη Γαλλία. Αυτό τη βοήθησε να μάθει γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά και να έλθει σε επαφή με τις κουλτούρες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Επιστρέφοντας στην Ιταλία η Βανόνι άρχισε να δουλεύει σαν ηθοποιός με τον σκηνοθέτη Τζόρτζιο Στρέλερ, o οποίος ήταν διευθυντής του πρωτοποριακού «Piccolo Teatro», του Μιλάνου και ακολουθούσε τη θεατρική προσέγγιση της «αποστασιοποίησης».

Ο Στρέλερ, έγινε εραστής και μέντοράς της, μυώντας τη νεαρή Βανόνι και στα περιθωριακά «λαϊκά άσματα» του Μιλάνου. Η εξερεύνησή της αυτή οδήγησε τη Βανόνι να ερμηνεύσει ένα κύκλο τραγουδιών του «υπόκοσμου του Μιλάνου», πράγμα για το οποίο της κόλλησαν το παρωνύμιο «Cantante della mala» (τραγουδίστρια του υπόκοσμου).

Στο τραγούδι κάνει τις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες με το «Senza fine» (Endless), που κυκλοφόρησε το 1961, το «L’appuntamento» («The Date», διασκευή ενός βραζιλιάνικου τραγουδιού) που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία το 1970, και με το «Domani è un altro giorno» (Tomorrow is Another Day), το 1971.

Η Βανόνι δεν είχε την κλασική ομορφιά. Διέθετε μια παράξενη οριακή ομορφιά, μια προσωπική αύρα και μια ιδιαίτερη γοητεία που δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της.

Η Ορνέλα Βανόνι, ήταν μια από τις κομψότερες γυναίκες της Ιταλίας, και μια από τις γυναίκες που όριζαν διαχρονικά το ιδιαίτερο στυλ του Μιλάνου. Ήταν στενή φίλη του Τζιάνι Βερσάτζε (που δολοφονήθηκε το 1997), ενώ αποτελούσε έμπνευση για τον Τζόρτζιο Αρμάνι και τον Βαλεντίνο που συχνά δημιουργούσαν κομμάτια ειδικά για εκείνην.

Συνεργάστηκε με πολλούς Ιταλούς αλλά και Βραζιλιάνους συνθέτες. Η Βανόνι δεν ήταν απλά τραγουδίστρια, ήταν ερμηνεύτρια κι έτσι μπόρεσε να τραγουδά μέχρι μεγάλη ηλικία. Η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της Ιταλίας (και του λατινικού κόσμου) όταν το 2004, ο σκηνοθέτης Στίβεν Σόντερμπεργκ περιέλαβε το τραγούδι «L’appuntamento», στο σάουντρακ της ταινίας «Ocean’s Twelve».

Παρέμεινε ενεργή μέχρι τα βαθιά της γεράματα, συνεργαζόμενη και κάνοντας ντουέτα με νέους Ιταλούς καλλιτέχνες. Ένα από τα ωραιότερα αυτά ντουέτα είναι με τον Mahmood (Μαχμούντ) όταν είπαν μαζί το παλιό της τραγούδι «Sant’ Allegria». Μπροστά στα μάτια των θεατών,το τραγούδι μετατρέπεται σε προσευχή.

Η Βανόνι, που διέθετε και μια πολύ ζεστή προσωπικότητα, συνέχισε να στοχάζεται πάνω στα γηρατειά και τη μοναξιά, την απώλεια και τη δημιουργικότητα, διατηρώντας το στυλ, το πνεύμα και το χιούμορ της ως το τέλος.

Όπως, η ίδια, έλεγε: «Είμαι, κι εγώ, μια απ’ αυτές τις γυναίκες που φλέγονται, που είναι εύθραυστες, γεμάτες τρυφερότητα, και που ταμπουρώνονται πίσω από νευρικά ξεσπάσματα, την κομψότητα της αποστασιοποίησης και τον σαρκασμό».

Αντίο, Ορνέλα Βανόνι…

