26.11.2025 13:13

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα χρήματα λαμβάνει κάθε χρόνο από το «All I Want for Christmas Is You» (Video)

26.11.2025 13:13
mariah-carey-new

Αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο χριστουγεννιάτικο τραγούδι παγκοσμίως και συγχρόνως, μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές πηγές της Μαράια Κάρεϊ.

Ο λόγος για το κομμάτι «All I Want for Christmas Is You» το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και το οποίο 30 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να αποφέρει κάθε χρόνο εκατομμύρια στην τραγουδίστρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «The Economist», το κομμάτι αποφέρει 3,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό στα 4,6 εκατομμύρια δολάρια.

Τα streams στο Spotify έχουν φτάσει τα 2,24 δισεκατομμύρια streams, ενώ το Forbes έχει υπολογίσει ότι οι συνολικές εισπράξεις από δικαιώματα έφτασαν τα 92 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική κυκλοφορία και μετά.

Τα ετήσια έσοδα από το τραγούδι αποτέλεσαν σημαντικό «στήριγμα» για τον πολυτελή τρόπο ζωής της. Το 2016, η Κάρεϊ και ο τότε αρραβωνιαστικός της, δισεκατομμυριούχος Τζέιμς Πάκερ νοίκιασαν μια έπαυλη έξι υπνοδωματίων στην κλειστή κοινότητα The Oaks στο Καλαμπάσας, πληρώνοντας 350.000 δολάρια τον μήνα. Πρόκειται για ένα σπίτι που διέθετε εννέα μπάνια, πισίνα και γήπεδο μπάσκετ.

Η τραγουδίστρια έχει επίσης αποκτήσει σειρά ακριβών ακινήτων, ενώ το 1999 αγόρασε δύο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκης, ένα εκ των οποίων ρετιρέ αξίας 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αργότερα, με τον Νικ Κάνον απέκτησαν μια έπαυλη 12 υπνοδωματίων στο Λος Άντζελες, κόστους 136,7 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία πούλησαν το 2014. Το ζευγάρι διατηρούσε επίσης σπίτια στις Μπαχάμες και δεύτερη κατοικία στο Λος Άντζελες.

