Η GTP Entertainment απαντά στη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι για την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη

Απάντηση στη δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι σχετικά με την προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία που είναι αφιερωμένη στο έργο των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη δίνει η εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Σημειώνεται ο γιος του αείμνηστου συνθέτη εξέφρασε την αντίθεσή του στην προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και την αισθητική που ο ίδιος επιβάλλει και επιβλέπει ως κληρονόμος του έργου του πατέρα του.

Τι απαντά η εταιρεία για τα δικαιώματα

Στην ανακοίνωση, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι «διατηρεί τον απόλυτο σεβασμό προς την καλλιτεχνική κληρονομιά του Μάνου Χατζιδάκι», υπογραμμίζοντας ότι η επερχόμενη περιοδεία αποτελεί μουσικό αφιέρωμα, σχεδιασμένο να παρουσιάσει τα έργα των δύο μεγάλων Ελλήνων δημιουργών με επαγγελματισμό και πολιτισμική ευαισθησία.

Αναφορικά με τις αντιρρήσεις που εξέφρασε η οικογένεια Χατζιδάκι για την επιλογή των καλλιτεχνών, η GTP Touring Limited επισημαίνει ότι αυτές δεν έχουν νομική ισχύ.

«Η διαχείριση των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης των έργων του Μάνου Χατζιδάκι στις χώρες εκτός Ελλάδας γίνεται μέσω των αρμόδιων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (PROs) και οι σχετικές άδειες έχουν εξασφαλιστεί κανονικά» αναφέρει.

Η εταιρεία σημειώνει, επίσης, ότι όλες οι συναυλίες του Hellenic Music Ensemble θα αδειοδοτηθούν μέσω των αντίστοιχων οργανισμών σε κάθε χώρα, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες αμοιβαιότητας, επισημαίνοντας ότι παρόμοιες συναυλίες με έργα του Χατζιδάκι έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν υπό τις ίδιες διαδικασίες, όπως η πρόσφατη εκδήλωση στη Βιέννη, στις 17 Νοεμβρίου 2025, που διοργανώθηκε από την ελληνική πρεσβεία στην Αυστρία και μεταδόθηκε από το αυστριακό κρατικό δίκτυο ORF.

Καταλήγοντας, η GTP Entertainment αναφέρει ότι η επικείμενη περιοδεία του Hellenic Music Ensemble, με τη συμμετοχή της Μποφίλιου και του Χαρούλη, αποτελεί «τη μεγαλύτερη περιοδεία έργων των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη των τελευταίων ετών», χαρακτηρίζοντάς τη ως άξιο και ουσιαστικό φόρο τιμής στους δύο συνθέτες, ερμηνευμένο από κορυφαίους Έλληνες μουσικούς και νέους τραγουδιστές της χώρας, σε μερικές από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών παγκοσμίως.

Η παραγωγή, σύμφωνα με την GTP Entertainment, θα παρουσιαστεί σε εμβληματικούς χώρους όπως το Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο, το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και η Όπερα του Σίδνεϊ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρεθούν οι καταξιωμένοι τραγουδιστές Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης, ενώ στη Βόρεια Αμερική θα συμμετάσχει και η υποψήφια για Tony και Grammy, Judy Kuhn. Τη μουσική διεύθυνση του 21μελούς συνόλου Hellenic Music Ensemble έχει ο συνθέτης και πιανίστας Πάνος Λιαρόπουλος, καθηγητής στο Berklee College of Music στη Βοστώνη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

GTP Touring Limited holds the utmost respect for the artistic legacy of Manos Hadjidakis.

The forthcoming global touring production is a musical tribute, designed to present his and Mikis Theodorakis’ works with professional musicianship and cultural sensitivity. The concert tour is programmed to be performed in iconic concert venues worthy of Hadjidakis and Theodorakis’ legacies and include Theatre Royal Drury Lane (London), Carnegie Hall (NYC) and Sydney Opera House.

The lead performers are renowned and respected singers: Natassa Bofiliou and Giannis Haroulis. In North America these Greek singers are joined by Tony and Grammy Award nominee Judy Kuhn, one of Broadway’s legendary leading ladies. The musical direction of the 21-musician strong Hellenic Music Ensemble is by celebrated composer and pianist Panos Liaropoulos, a professor of composition at Berklee College of Music, Boston.

The quality and talent of the performers is undisputed. That said: according to Hadjidakis’ Estate they are not worthy of performing his work. This is an arbitrary decision which legally is irrelevant. Hadjidakis’ Estate does not have a right to approve or disapprove public performances of published Hadjidakis music, in non-Greek territories. GTP Touring Limited has no legal requirement to obtain the Estate’s consent for the lawful public performance of the works of Manos Hadjidakis under valid Performing Rights Organization (PRO) licenses.

All Hellenic Music Ensemble concerts will be licensed in each territory through the appropriate PROs. These PROs legally administer the public-performance rights of Manos Hadjidakis’ works under international reciprocal agreements, and the corresponding license fees are duly paid.

For many years, a substantial number of concerts and cultural events have showcased the works of Manos Hadjidakis under standard PRO licenses. Recent example is the Vienna concert that took place on the 17th of November 2025 organized by the Greek Embassy in Austria and hosted by the ORF, the Austrian state broadcaster.

The approach taken by GTP Touring Limited is fully consistent with accepted international practice and with the treatment of comparable repertoires by other major cultural organizations.

The upcoming global tour of Hellenic Music Ensemble with Natassa Bofiliou and GIannis Haroulis is the largest tour of Hadjidakis and Theodorakis’ work seen in years. It is a fitting and worthy tribute, performed by first class Greek musicians, Greece’s next generation of legendary singers and performed in iconic first-class concert halls.

It is a tour and concert I am extremely proud of and which deserves to be embraced and supported by all Greek and global lovers of music.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι

Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.



Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.



Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.



Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.



Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.



Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».

