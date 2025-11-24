Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ (Videos)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών άφησε ο Τζίμι Κλιφ, ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ρέγκε μουσικής, με την είδηση να προκαλεί παγκόσμια θλίψη.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης, που από τη δεκαετία του 1960 συνέβαλε καθοριστικά στην εξάπλωση του ήχου της Τζαμάικας σε ολόκληρο τον κόσμο, έχασε τη μάχη για τη ζωή από πνευμονία όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λατίφα Τσέιμπερς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι ότι ο σύζυγός μου, Τζίμι Κλιφ, έφυγε από τη ζωή. Ευχαριστώ την οικογένεια, τους φίλους, τους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες που ταξίδεψαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, η υποστήριξή σας ήταν η δύναμή του» έγραψε η σύζυγός του με τα παιδιά τους, Λίλτι και Άκεν να συνυπογράφουν το μήνυμα.

Γεννημένος το 1948 ως Τζέιμς Τσέιμπερς, ο Κλιφ μεγάλωσε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στο Σεντ Τζέιμς της Τζαμάικα, δείχνοντας από πολύ μικρή ηλικία την κλίση του στο τραγούδι. Σε ηλικία μόλις έξι ετών, ξεκίνησε να ψέλνει στην εκκλησία, ενώ στα 14 του χρόνια μετακόμισε στο Κίνγκστον και υιοθέτησε το καλλιτεχνικό επίθετο «Cliff», εκφράζοντας το όνειρο να φτάσει «στην κορυφή».

Η καριέρα του απογειώθηκε με το «Hurricane Hattie», ενώ το 1965 μετακόμισε στο Λονδίνο για συνεργασία με την Island Records. Η διεθνής επιτυχία ήρθε ωστόσο τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1969, με το «Wonderful World, Beautiful People» και το «Vietnam», το οποίο ο Μπομπ Ντίλαν να το χαρακτηρίζει μάλιστα ως «το καλύτερο τραγούδι διαμαρτυρίας που γράφτηκε ποτέ».

Το 1972 καθιερώθηκε παγκοσμίως με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «The Harder They Come», ενσαρκώνοντας τον επαναστάτη Ίβαν Μάρτιν. Η ταινία αναγνωρίζεται ως το έργο που σύστησε τη ρέγκε στο αμερικανικό κοινό.

«Η ταινία άνοιξε την πόρτα για την Τζαμάικα» είχε δηλώσει ο ίδιος.

Στη μακρά του πορεία, ο Κλιφ κυκλοφόρησε δεκάδες δίσκους, κέρδισε Grammy για τα άλμπουμ Cliff Hanger (1985) και Rebirth (2012), ενώ το 2010 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το στίγμα του θα μείνει ανεξίτηλο, καθώς τόσο με τη φωνή του όσο και τις πολιτικοποιημένες συνθέσεις του διαμόρφωσε τον παγκόσμιο ήχο της ρέγκε.

