ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 21:35
26.11.2025 19:32

Πύργος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης

26.11.2025 19:32
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο.

Στους ανήλικους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δύο ανήλικοι αρνήθηκαν την κατηγορία ενώπιον της ανακρίτριας, κατά τις ίδιες πηγές.

