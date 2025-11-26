Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια για το θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα, Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου για το θάνατο του EΠOΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Την ίδια ώρα, διασωληνωμένος με στρατιωτικό ελικόπτερο (σινούκ) μεταφέρεται από το αεροδρόμιο της Ρόδου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών, μέσω της Κω, ο 39χρονος Επιλοχίας ΕΠΟΠ, ο οποίος τραυματίστηκε και ακρωτηριάστηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, από χειροβομβίδα που απασφάλισε στο πεδίο βολής των Αφάντου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί επιτόπου ένας 19χρονος συνάδελφός του.

Ποιος ήταν ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του

Ο 19χρονος, γιος στελέχους του Λιμενικού, που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη, είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε μία αδελφή.

Ζούσε στην Κρήτη με την οικογένειά του με καταγωγή από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, έως ότου κατετάγη στον στρατό και βρέθηκε στη Ρόδο, όπου υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».

