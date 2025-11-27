Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αρνείται τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» – Νέο αίτημα από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Μπρα ντε φερ πλειοψηφίας – αντιπολίτευσης για την εκ νέου κλήση του «Φραπέ» κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη πυροδότησε αντιδράσεις με τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη ΝΔ να ζητά την εκ νέου κλήση του και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εμμένουν στη βίαιη προσαγωγή του. «Παίζουν ακόμα καθυστερήσεις για τον “Φραπέ” και εμπαίζουν την Εξεταστική Επιτροπή», τονίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν «εδώ και τώρα να δοθεί εντολή για βίαιη προσαγωγή του»

Στη ΝΔ αναφέρουν πως μετά τη χθεσινή κατάθεση του κ. Αντωνοπούλου και τις αποκαλύψεις που έγιναν από την πλευρά της ΝΔ για τις σχέσεις του στενού συνεργάτη και φίλου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη και την οικογένειά του, η κυβερνητική πλειοψηφία ζητά σε συνέχεια της πρώτης του κλήσης, να κληθεί εκ νέου.

«Να ξεκαθαρίσω το εξής: Εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κ. Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, στην ελληνική Δικαιοσύνη, θεσμικά να κρίνουν για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βίαιη προσαγωγή του», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει. Όλο αυτό είναι ένα απελπισμένο σωσίβιο», επεσήμανε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως «μας κάνει τρομερή εντύπωση η αλλαγή της ΝΔ, φαίνεται πώς έχει ευαισθησίες μόνο για την υποτιθέμενη σύνδεση του Γιώργου Ξυλούρη με το σύστημα ΠΑΣΟΚ». Τόνισε δε, πώς το κόμμα της επιμένει στην ανάγκη βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη, προσθέτοντας πως η ΝΔ έπρεπε να συναινέσει από την αρχή στο σχετικό αίτημα.

«Αφού μεθόδευσε με προκλητικό τρόπο την προστασία του Γιώργου Ξυλούρη, προκαλώντας την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας, τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δηλώνει ότι “επιφυλάσσεται» ακόμα και για τη βίαιη προσαγωγή του, σε περίπτωση που ο εν λόγω μάρτυρας δεν αποδεχτεί τη νέα του κλήτευση στην Επιτροπή», επισημαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και εγκαλούν την πλειοψηφία ότι συνεχίζει να παίζει καθυστερήσεις και να αντιμετωπίζει τη Βουλή σαν τσιφλίκι τους.

«Η ΝΔ γνώριζε και η αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η επίκληση εκ μέρους του «γαλάζιου» κομματάρχη του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης ήταν παντελώς αβάσιμη. Έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του. Η τήρηση των νόμων και του Κανονισμού της Βουλής δεν επαφίεται στους πολιτικάντικους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.

