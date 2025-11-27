Φωτεινή Πετρογιάννη: «Η Ρία Ελληνίδου τραγούδησε Χατζηγιάννη – Πολύ κακή εκτέλεση, καταστράφηκε το τραγούδι» (Video)

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Πρωινό βρέθηκε το χθεσινό Madwalk, με τους συνεργάτες της εκπομπής να σχολιάζουν τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών τόσο στη σκηνή όσο και στο κόκκινο χαλί.

Μεταξύ αυτών που μπήκαν στο… στόχαστρο της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Ρία Ελληνίδου.

«Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ρε παιδιά, καθόλου. Θεωρώ ότι και η εκκεντρικότητα έχει ένα όριο. Να βγεις τσολιάς να τραγουδήσεις με φούντες, τσαρούχια και φουστανέλα… Ο τσολιάς είναι μια παραδοσιακή ελληνική φορεσιά, δεν είναι show για να συζητηθούμε. Είναι ένα σύμβολο» είπε ο Πάνος Κατσαρίδης, σχολιάζοντας την εμφάνιση που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αμέσως μετά τον λόγο πήρε η Φωτεινή Πετρογιάννη η οποία εξέφρασε διαφώνησε με την επιλογή τραγουδιού της Ρίας Ελληνίδου.

«Η Ρία Ελληνίδου τραγούδησε Χατζηγιάννη “Δεν έχω χρόνο”. Δεν μου άρεσε καθόλου η συγκεκριμένη εκτέλεση. Ήταν πάρα πολύ κακή εκτέλεση, καταστράφηκε το τραγούδι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό είναι ένα διαχρονικό τραγούδι, πανέμορφο τραγούδι, έχουμε κλάψει, έχουμε συγκινηθεί… Γνώμη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας, ωστόσο, πως: «έχει εξαιρετική φωνή».

https://www.youtube.com/watch?v=ygZHPjJMhTE

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας κατά Κωνσταντοπούλου: «Αυτή είναι η δημοκρατία της Αριστεράς;» (Video)

Madwalk 2025: Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν! (Videos/Photos)

Η εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στo Madwalk 2025 (Videos/Photos)