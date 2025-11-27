Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις: «Κεντροδεξιά κυβέρνηση κάνει αυτή την τομή»

Mε πολλά θέματα και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στην ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο που ξεκίνησε με την εισήγηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ατζέντα του υπουργικού βρίσκονται οι αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – «η τομή αυτή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που συνεργάστηκε με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων», είπε ο πρωθυπουργός – ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου και η κεφαλαιώδης μεταρρύθμιση που αφορά τη συγχώνευση του Κτηματολογίου με τις Πολεοδομίες, ώστε οι δεύτερες να αποτελέσουν πλέον βασικό βραχίονα των πρώτων.

Η εισήγηση του πρωθυπουργού

«Η πρωτοβουλία για τις ΣΣΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες. Η Τομή αυτή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που συνεργάστηκε με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων. Υπευθυνότητα-Εμπιστοσύνη-Παραγωγικότητα οι τρεις λέξεις κλειδιά γιατί η πρόοδος πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση των εργαζομένων και την ασφάλεια για τις επιχειρήσεις» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης..

«Στο επίκεντρο του προϋπολογισμού είναι η βελτίωση των εισοδημάτων. Είναι αναπτυξιακός και χωρίς να είναι κατάλογος εσόδων-εξόδων, είναι πυξίδα που κατευθύνει τις προτεραιότητες. Για έκτη χρόνια, με διπλάσια ανάπτυξη από την ευρωζώνη, ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται ενώ εφαρμόζονται μέτρα, σχεδόν 3 δισ., που θα απλωθούν στην κοινωνία ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις.

Είναι προβλέψεις που ενισχύουν το σύνολο, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Στην προτεραιότητα μας είναι και οι νέοι, οι ένστολοι καθώς και οι κάτοικοι της περιφέρειας

Οι πολίτες θα δουν αυξημένες τις αποδοχές τους από τον Ιανουάριο του 2026. Επιπρόσθετα ισχύει νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους, ενώ ενισχύονται και οι συνταξιούχοι ήδη με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση από τον Ιανουάριο. Ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις, και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα τη δουν να “σβήνει”.

Για το πρόβλημα της στέγης θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές, που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια, και μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50%, και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους. Μειώνουμε επίσης τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας – είδατε τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο – εμείς μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης, ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής. Αυτό θα είναι το βασικό αντικείμενο πολιτικής συζήτησης τους επόμενους μήνες

Δεν πατάμε φρένο αλλά επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις.

Όταν με τον υπουργό Εσωτερικών κάναμε την αξιολόγηση του Δημοσίου, οι πολεοδομίες είχαν μόλις 3% επιτυχία.

Παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα των οικοδιμικών αδειών και των κατασκευών στο Κτηματολόγιο για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και επενδυτές με one stop shop για κάθε ακίνητο που θα είναι λειτουργικό το 2026.

Όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο και τις στρεβλώσεις του καθώς είχαμε διατάξεις που ήταν αμετάβλητες εδώ και 80 χρόνια, εισάγουμε καινοτομίες όπως ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, η ενίσχυση της θέσης των συζύγων, η ενίσχυση των συντρόφων.

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει αναπτυξιακή διάσταση ως προς το πώς κληρονομείται σίγουρα η περιουσία που συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους και αυτό αντιμετωπίζεται»

Κλείνοντας, τέλος, τόνισε πως «όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για τη μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης θα δει ότι πρώτη προτεραιότητα είναι οι αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη με μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε».