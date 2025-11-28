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28.11.2025 11:41

Μενίδι: 14χρονη παρουσιάστηκε σε ΑΤ με νεκρό έμβρυο – Συνέλαβαν τη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία

28.11.2025 11:41
PERIPOLIKO

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Ένα μικρό κορίτσι 14 ετών παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα στο Μενίδι, κρατώντας μια εφημερίδα, όπου μέσα είχε τυλιγμένο ένα έμβρυο, το οποίο είχε αποβάλει νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί είναι της 14χρονης, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ το βρέφος θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να εξακριβωθούν τα αίτια αίτια του θανάτου του.

Την ίδια ώρα, η 14χρονη κατήγγειλε την 35χρονη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία και η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψή της. Φέρεται να έχει πει ότι η μητέρα της την χτυπούσε και εκτίμησε πως αυτή ήταν ο λόγος που απέβαλε.

Σε βάρος της 35χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για βαριά σωματική βλάβη.

Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για να ξεκαθαριστεί η υπόθεση.

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