Σουηδικά ΜΜΕ: Μήνυση κατά του Μαρκ Ζάκεμπεργκ του Facebook για χρήση δημοσιογραφικών υπογραφών σε διαφημίσεις

Σε αναστάτωση βρίσκονται ΜΜΕ στη Σουηδία με τη διαπίστωση ότι το Facebook χρησιμοποιεί υπογραφές δημοσιογράφων που εργάζονται σε αυτά, αλλά και τις εμπορικές εταιρικές επωνυμίες μίντια, σε διαφημίσεις του και για αυτό το λόγο υπέβαλαν μήνυση στις Αρχές της χώρας τους.

Τέτοιου είδους προωθητικές ενέργειες είναι ευρέως διαδεδομένες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Meta και εμφανίζουν διαφημίσεις οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν δημιουργηθεί από αξιόπιστα ονόματα Μέσων Ενημέρωσης.

Σε μηνυτήρια αναφορά που υποβλήθηκε χθες στην αστυνομία, η Utgivarna κατηγορεί τη Meta και τον CEO της Μαρκ Ζάκεμπεργκ για απάτη, συνέργεια σε απάτη και προετοιμασία απάτης.

Η σουηδική ένωση ΜΜΕ, Utgivarna, περιλαμβάνει τους τρεις δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς Sveriges Television, UR και Sveriges Radio, τον ιδιωτικό τηλεοπτικό όμιλο TV4, την εθνική ένωση εφημερίδων Tidningsutgivarna και την αντίστοιχη ένωση περιοδικού Τύπου Sveriges Tidskrifter.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, που δημοσιεύθηκαν από το Reuters και επικαλείται η Utgivarna, η Meta κερδίζει περίπου 16 δισ. α δολάρια ετησίως από παραπλανητικές διαφημίσεις.

Επισημαίνει δε πως «η Σουηδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι πάνω από 5.000 Σουηδοί έχασαν συνολικά μισό δισεκατομμύριο κορώνες λόγω απάτης μέσω απατηλών διαφημίσεων μόνο κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού».

Η πρακτική αυτή με τις παραπλανητικές διαφημίσεις στα σόσιαλ μίντια είναι αναγνωρίσιμη και πρόκειται για είδος διαδικτυακής απάτης ευρύτερα γνωστή με τον όρο «σφαγή χοίρων» (pig-butchering schemes) ή και «ρομαντική απάτη», με την οποία οι επιτήδειοι αρχικά κερδίζουν- με την χρήση της deepfake τεχνολογίας Τεχνητής Νοηομοασύνης, την εμπιστοσύνη των χρηστών του ιντερνετ, αναπτύσσουν συνθήκη οικειότητας, παρουσιάζουν δήθεν οικονομικές ευκαιρίες, στη συνέχεια τους πείθουν να τους «παραδώσουν» τα χρήματα τους και στην ουσία τους «γδύνουν» οικονομικά.

«Αυτές οι διαφημίσεις εκμεταλλεύονται εταιρείες μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφους, προκαλούν οικονομική και ψυχολογική βλάβη σε αθώους ανθρώπους, ενώ η Meta κερδίζει μεγάλα ποσά δημοσιεύοντας το δόλιο περιεχόμενο», επισημαίνει η Ένωση Εκδοτών ΜΜΕ Σουηδίας στη μηνυτήρια αναφορά της.

Η Ένωση ΜΜΕ Σουηδίας έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να καταστείλει τις απάτες αυτρές αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Αντιπροσωπεία της Utgivarna ταξίδεψε ως το Λονδίνο και συναντήθηκε με στελέχη της META εκεί, κάνοντας σαφές ότι «είναι απαράδεκτο οι χρήστες της Meta που εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωσης μας να ξεγελιούνται για να αγοράσουν κρυπτονομίσματα και άχρηστες μετοχές» και ότι «η Meta συνεχίζει αυτή την, στην πραγματικότητα, συνεργασία με εγκληματίες», ανέφερε στο Press Gazette, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τόμας Μάτσον.

Και συνέχισε Μάτσον: «Όταν οι υπεύθυνοι της Meta προσπάθησαν να ισχυριστούν με το επιχείρημα ότι εκείνοι «απλώς κατασκευάζουν τον αυτοκινητόδρομο και δεν ευθύνονται για τους παραβάτες του ορίου ταχύτητας», τους διόρθωσα λέγοντάς τους ότι μια καλύτερη αναλογία είναι τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Μπορεί η META να μην παραδίδει πραγματικά ναρκωτικά στους χρήστες, αλλά η Meta εισάγει λαθραία τα ναρκωτικά στη Σουηδία, ώστε άλλες παράνομες συμμορίες να μπορούν να βγάλουν χρήματα από αυτά. Το ίδιο το μοντέλο πώλησης χορηγούμενων αναρτήσεων χωρίς προέλεγχο του περιεχομένου είναι αυτό που καθιστά δυνατή τη συνεργασία των εγκληματιών με τη META».

Εκπρόσωπος της META, σε σχετικό ερώτημα τόνισε ότι η καταπολέμηση απατών στα ΜΚΔ της αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, περιέγραψε ένα πλέγμα δράσεων και συνεργασιών με κατασταλτικούς μηχανισμούς και ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων εντοπισμού και ανάδειξης ψευδών διαφημίσεων, ανέφερε ότι τους τελευταίος 15 μήνες οι αναφορές από χρήστες σχετικά με απάτες έχουν μειωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 50%, ότι από την αρχή του έτους και μέχρι τώρα έχουν αφαιρέσει περισσότερες από 134 εκατ. απάτες στις υπηρεσίες τους τονίζοντας πως «οι χρήστες στις πλατφόρμες μας δεν θέλουν τέτοιο περιεχόμενο, οι νόμιμοι διαφημιζόμενοι δεν το θέλουν αλλά ούτε κι εμείς».

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