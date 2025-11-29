Η Allwyn χαράζει νέο μοντέλο ανάπτυξης μετά το deal με ΟΠΑΠ και τις διεθνείς εξαγορές

Το στρατηγικό πλάνο της Allwyn για την επόμενη φάση ανάπτυξής της βρέθηκε στο επίκεντρο ενημέρωσης που παρείχε η διοίκηση σε αναλυτές του εξωτερικού και της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία παρουσίασε τις κατευθύνσεις του αναδιαμορφωμένου ομίλου, όπως αυτός θα λειτουργεί μετά τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ, περιγράφοντας μια δομή με σημαντικά ισχυρότερο διεθνές αποτύπωμα.

Ο ιδρυτής της Allwyn, Karel Komarek, μίλησε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, επισημαίνοντας ότι ο ΟΠΑΠ αποτελεί για τον όμιλο μία από τις πιο σταθερές και αποδοτικές επενδύσεις των τελευταίων ετών. Όπως τόνισε, η ενσωμάτωση των δύο επιχειρήσεων δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον συνεργειών και ενισχυμένων δυνατοτήτων, το οποίο —κατά την εκτίμησή του— θα επιτρέψει περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά αλλά και σε αναδυόμενες διεθνείς αγορές.

Ο επικεφαλής της Allwyn, Robert Chvatal, αναφέρθηκε στη στρατηγική αξία του συγκεκριμένου μετασχηματισμού, σημειώνοντας ότι το νέο εταιρικό σχήμα θα επιδιώξει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η επιλογή αυτή, όπως είπε, θεωρείται καταλληλότερη από μια παραδοσιακή διεθνή IPO, επειδή η βάση μετόχων του ΟΠΑΠ είναι εξοικειωμένη με τον κλάδο και έχει δείξει διαχρονική εμπιστοσύνη στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το ενοποιημένο σχήμα θα εμφανίζει σαφώς μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά, ενώ η εξάρτηση του ΟΠΑΠ από την ελληνική αγορά θα περιοριστεί δραστικά — από το 91% των εσόδων σήμερα στο 28%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου το 55% των net gaming revenues θα προέρχεται από διαδικτυακές δραστηριότητες, ενισχύοντας τον ψηφιακό χαρακτήρα του ομίλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα οφέλη που αναμένονται από την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας in-house, η οποία θα επιτρέψει τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς παρόχους και, κατ’ επέκταση, του λειτουργικού κόστους. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το νέο εταιρικό σχήμα θα αποκτήσει μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας, ενώ θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε επενδύσεις και τεχνολογική αναβάθμιση.

Η Allwyn παρουσίασε επίσης τα pro forma οικονομικά μεγέθη του νέου σχήματος: προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 1,9 δισ. ευρώ το 2025, περιθώριο EBITDA 37% και καθαρά έσοδα της τάξης των 5,16 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της PrizePicks και της Novibet. Το ιστορικό εξαγορών του ομίλου την τελευταία πενταετία φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ οι διανομές μερισμάτων ανήλθαν σε 1,7 δισ., με τη διοίκηση να υπογραμμίζει τη συνεπή προσήλωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Στο κεφάλαιο της μερισματικής πολιτικής, η εταιρεία υπενθύμισε ότι η συμμετοχή της στον ΟΠΑΠ από το 2013 έχει αποδώσει συνολική απόδοση 560% στους μετόχους του, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων. Η νέα εταιρική δομή θα διατηρήσει —όπως ανακοινώθηκε— ελάχιστο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026, ενώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα καταβληθεί μέρισμα 0,80 ευρώ για το 2025. Η διοίκηση διαβεβαίωσε ότι ο φορολογικός συντελεστής 5% για τα μερίσματα στην Ελλάδα δεν θα μεταβληθεί.

Η Allwyn ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν εξετάζει αλλαγές στην υφιστάμενη πρόταση προς τους μετόχους ούτε στο Δικαίωμα Εξόδου στα 19,04 ευρώ. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, υπογράμμισε ότι παραμένει κεντρικό κομμάτι του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η εξαγορά του 51% της Novibet, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2026, θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση των τεχνολογικών και ψηφιακών δυνατοτήτων του ομίλου. Μέσω των Novibet και PrizePicks, ο όμιλος προσδοκά ενίσχυση τόσο των online προϊόντων όσο και της διεθνούς παρουσίας του σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο για το 2026, η συμβολή της Novibet εκτιμάται ότι θα στηρίξει αύξηση εσόδων σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, ενισχύοντας τη δυναμική του ομίλου στη διεθνή αγορά online gaming.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές