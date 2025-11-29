Lidl Ελλάς: Υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο 200 εκατομμυρίων με νέο δίκτυο, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και logistics

Σε μια από τις πιο πυκνές φάσεις ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας, περνά η Lidl Ελλάς, ενεργοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026–2027. Το σχέδιο περιλαμβάνει επέκταση του δικτύου της, εκσυγχρονισμό καταστημάτων, ενίσχυση των κέντρων logistics και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα λειτουργίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο CEO της εταιρείας, Μάρτιν Μπράντενμπουργκερ, το επόμενο έτος θα ανοίξουν πέντε νέα καταστήματα σε σημεία στρατηγικής σημασίας, ενώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους προγραμματίζεται η λειτουργία του νέου καταστήματος στο Μαρούσι. Παράλληλα, ανακαινίσεις και επεκτάσεις γίνονται ήδη σε υφιστάμενα σημεία πώλησης, με παρεμβάσεις σε Αιγάλεω, Ρέντη, Χερσόνησο, Εύοσμο, Κομοτηνή, Ιερισσό και Νέο Κόσμο.

Η αλυσίδα αναβαθμίζει και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων της. Από τον Μάρτιο του 2026 ξεκινά η αναδιάταξη των χώρων non-food προϊόντων, ενώ μέχρι το τέλος του ίδιου έτους περισσότερα από τα μισά καταστήματα θα διαθέτουν self-checkout ταμεία. Η εφαρμογή θα επεκταθεί στο σύνολο του δικτύου έως το 2027.

Στον τομέα των logistics, ολοκληρωτικός εκσυγχρονισμός δρομολογείται για το κέντρο διανομής στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί 50 καταστήματα της κεντρικής Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης το νέο logistic center στην Ελευσίνα, συνολικής έκτασης 62.000 τ.μ., το οποίο θα λειτουργεί με πράσινη πιστοποίηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει 150–200 νέες θέσεις εργασίας έως την ολοκλήρωσή της, το 2029.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Lidl House, που είναι προγραμματισμένο να ανοίξει τον Μάρτιο του 2026 στην Αθήνα. Θα πρόκειται για έναν ανοιχτό χώρο εκδηλώσεων με δράσεις γύρω από τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής, με workshops, παρουσιάσεις και συνεργασίες. Resident chef θα είναι ο Δήμος Μπαλόπουλος, ενώ η ακριβής τοποθεσία του χώρου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στο μέτωπο των τιμών, η Lidl Ελλάς επιμένει στη στρατηγική συγκράτησης του κόστους. Ο CEO της εταιρείας ανέφερε ότι, σύμφωνα με εσωτερικές μετρήσεις, η αλυσίδα παραμένει πάνω από 10% φθηνότερη από τον μέσο όρο της αγοράς. Μελέτη της IWD έδειξε ότι «καρότσι» 44 βασικών προϊόντων στη Lidl εμφανίζεται κατά 11,75% οικονομικότερο, με εξοικονόμηση έως 10,74 ευρώ σε σχέση με άλλες αλυσίδες.

Η Lidl Ελλάς διατηρεί τη δεύτερη θέση στη λιανική τροφίμων βάσει τζίρου, με την εταιρεία να σημειώνει ότι η απόσταση από τον τρίτο παίκτη έχει διευρυνθεί σημαντικά. Η συνεισφορά της στο ΑΕΠ για το 2024 υπολογίζεται στα 1,07 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική απασχόληση που υποστηρίζει φτάνει τις 38.100 θέσεις. Τα 438 εκατ. ευρώ που αποδίδει σε φόρους και εισφορές αντιστοιχούν στο 0,44% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας.

