search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 23:21
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

29.11.2025 08:15

Lidl Ελλάς: Υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο 200 εκατομμυρίων με νέο δίκτυο, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και logistics

29.11.2025 08:15
lidl_new-1

Σε μια από τις πιο πυκνές φάσεις ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας, περνά η Lidl Ελλάς, ενεργοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026–2027. Το σχέδιο περιλαμβάνει επέκταση του δικτύου της, εκσυγχρονισμό καταστημάτων, ενίσχυση των κέντρων logistics και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα λειτουργίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο CEO της εταιρείας, Μάρτιν Μπράντενμπουργκερ, το επόμενο έτος θα ανοίξουν πέντε νέα καταστήματα σε σημεία στρατηγικής σημασίας, ενώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους προγραμματίζεται η λειτουργία του νέου καταστήματος στο Μαρούσι. Παράλληλα, ανακαινίσεις και επεκτάσεις γίνονται ήδη σε υφιστάμενα σημεία πώλησης, με παρεμβάσεις σε Αιγάλεω, Ρέντη, Χερσόνησο, Εύοσμο, Κομοτηνή, Ιερισσό και Νέο Κόσμο.

Η αλυσίδα αναβαθμίζει και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων της. Από τον Μάρτιο του 2026 ξεκινά η αναδιάταξη των χώρων non-food προϊόντων, ενώ μέχρι το τέλος του ίδιου έτους περισσότερα από τα μισά καταστήματα θα διαθέτουν self-checkout ταμεία. Η εφαρμογή θα επεκταθεί στο σύνολο του δικτύου έως το 2027.

Στον τομέα των logistics, ολοκληρωτικός εκσυγχρονισμός δρομολογείται για το κέντρο διανομής στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί 50 καταστήματα της κεντρικής Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης το νέο logistic center στην Ελευσίνα, συνολικής έκτασης 62.000 τ.μ., το οποίο θα λειτουργεί με πράσινη πιστοποίηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει 150–200 νέες θέσεις εργασίας έως την ολοκλήρωσή της, το 2029.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Lidl House, που είναι προγραμματισμένο να ανοίξει τον Μάρτιο του 2026 στην Αθήνα. Θα πρόκειται για έναν ανοιχτό χώρο εκδηλώσεων με δράσεις γύρω από τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής, με workshops, παρουσιάσεις και συνεργασίες. Resident chef θα είναι ο Δήμος Μπαλόπουλος, ενώ η ακριβής τοποθεσία του χώρου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στο μέτωπο των τιμών, η Lidl Ελλάς επιμένει στη στρατηγική συγκράτησης του κόστους. Ο CEO της εταιρείας ανέφερε ότι, σύμφωνα με εσωτερικές μετρήσεις, η αλυσίδα παραμένει πάνω από 10% φθηνότερη από τον μέσο όρο της αγοράς. Μελέτη της IWD έδειξε ότι «καρότσι» 44 βασικών προϊόντων στη Lidl εμφανίζεται κατά 11,75% οικονομικότερο, με εξοικονόμηση έως 10,74 ευρώ σε σχέση με άλλες αλυσίδες.

Η Lidl Ελλάς διατηρεί τη δεύτερη θέση στη λιανική τροφίμων βάσει τζίρου, με την εταιρεία να σημειώνει ότι η απόσταση από τον τρίτο παίκτη έχει διευρυνθεί σημαντικά. Η συνεισφορά της στο ΑΕΠ για το 2024 υπολογίζεται στα 1,07 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική απασχόληση που υποστηρίζει φτάνει τις 38.100 θέσεις. Τα 438 εκατ. ευρώ που αποδίδει σε φόρους και εισφορές αντιστοιχούν στο 0,44% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της χώρας αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

kifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

ARIS11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-ΑΕΛ 2-1: Επιστροφή στις νίκες με… buzzer beater

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη – Διακομίστηκε στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

amanitis-manitari-dilitirio-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Καλά νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια - Δεν θα χρειαστούν μεταμόσχευση ήπατος

nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 23:18
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της χώρας αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

kifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

1 / 3