Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Η Τουρκία γεννάει 1.000.000 παιδιά τον χρόνο, η Ελλάδα μόλις 68.000!”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΧΑΣΤΟΥΚΙ στην Τουρκία για το SAFE”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ολες οι αλλαγές σε διαθήκες, κληρονομιές”
ΕΣΤΙΑ: “Η Τουρκία δεν είναι άτρωτη-Η Κύπρος την εξέθεσε”
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΠΡΩΤΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ…ΜΠΛΟΚΟ”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΨΕΜΑΤΑ ΘΕΡΙΖΟΥΝ ΟΡΓΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Άδειος κατά τα τρία τέταρτα ο Μόρνος”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: “”Συμβόλαιο” στήριξης των κερδών και της αντιλαϊκής “σταθερότητας” πίσω απο την πλάτη των εργαζομένων”
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: “Η ΜΑΧΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ θα κρίνει το αύριο”
ΤA NEA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: “ΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ…ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”
ΚONTRA: “ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Τριπλή αξιολόγηση φερεγγυότητας”
Ο «Άγιος έρωτας» επέστρεψε στην κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (27/11)
Σουηδικά ΜΜΕ: Μήνυση κατά του Μαρκ Ζάκεμπεργκ του Facebook για χρήση δημοσιογραφικών υπογραφών σε διαφημίσεις
«Stranger Things»: Αυτές είναι οι αμοιβές των ηθοποιών της σειράς του Netflix – Πόσα παίρνουν ανά σεζόν
