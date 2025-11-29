Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Η Τουρκία γεννάει 1.000.000 παιδιά τον χρόνο, η Ελλάδα μόλις 68.000!”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΧΑΣΤΟΥΚΙ στην Τουρκία για το SAFE”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ολες οι αλλαγές σε διαθήκες, κληρονομιές”

ΕΣΤΙΑ: “Η Τουρκία δεν είναι άτρωτη-Η Κύπρος την εξέθεσε”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΠΡΩΤΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ…ΜΠΛΟΚΟ”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΨΕΜΑΤΑ ΘΕΡΙΖΟΥΝ ΟΡΓΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Άδειος κατά τα τρία τέταρτα ο Μόρνος”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: “”Συμβόλαιο” στήριξης των κερδών και της αντιλαϊκής “σταθερότητας” πίσω απο την πλάτη των εργαζομένων”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: “Η ΜΑΧΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ θα κρίνει το αύριο”

ΤA NEA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: “ΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ…ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”

ΚONTRA: “ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Τριπλή αξιολόγηση φερεγγυότητας”

