ONEX: Τιμήθηκε ως Upskilling Champion στα DYPA Business Partners Awards για δράσεις ενίσχυσης τεχνικής εκπαίδευσης

Μία ακόμη διάκριση στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων απέσπασε ο Όμιλος ONEX, ο οποίος βραβεύτηκε ως UpskillingChampion στα DYPA Business Partners Awards 2025. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες που στηρίζουν την κατάρτιση και τη στελέχωση κρίσιμων παραγωγικών κλάδων.

Η αναγνώριση συνδέεται με το πρόγραμμα συνεργασίας της εταιρείας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω του οποίου, το καλοκαίρι του 2025, 15 απόφοιτοι της ΕΠΑΣ Μαθητείας εντάχθηκαν στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το πρόγραμμα επεκτείνεται για δεύτερη χρονιά και στα Ναυπηγεία Σύρου, με διευρυμένες ειδικότητες και μεγαλύτερη στόχευση στην ενίσχυση της νέας γενιάς τεχνικών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης, η αντιπεριφερειάρχης Αλεξάνδρα Πάλλη, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ο αντιπρόεδρος του Ομίλου ONEX, Ιωάννης Σταματόπουλος, τόνισε ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας και την αναβάθμιση της τεχνικής κατάρτισης. Επισήμανε πως κάθε νέα θέση εργασίας συμβάλλει στη διατήρηση της τεχνογνωσίας, σημειώνοντας ότι «τα ναυπηγεία είναι οι άνθρωποί τους», στους οποίους —όπως υπογράμμισε— ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει.

