Τι σημαίνει εθνική λαϊκή κυριαρχία στον 21ο αιώνα: η περίπτωση της Μπολιβαριανής δημοκρατίας της Βενεζουέλας

Στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της απέναντι στις επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την ανάκληση της άδειας σε έξι αεροπορικές εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι συμμετέχουν «στις ενέργειες τρομοκρατίας» που προωθούνται από την Ουάσιγκτον.

Οι αεροπορικές εταιρείες που τιμωρήθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών της Βενεζουέλας και το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Αεροπορίας (INAC) είναι η Iberia (Ισπανία), η TAP (Πορτογαλία), η Avianca, η Latam Colombia, η Turkish Airlines (Τουρκία) και η Gol (Βραζιλία).

Από τη Βενεζουέλα ενημέρωσαν ότι οι προαναφερθείσες αεροπορικές εταιρείες «ανέστειλαν μονομερώς τις αεροπορικές τους δραστηριότητες προς και από τη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας», βασιζόμενες σε μια ειδοποίηση «που εκδόθηκε από μια Αεροναυτική Αρχή χωρίς αρμοδιότητα στην περιοχή Πληροφοριών Πτήσης ή FIR Maiquetía». Με λίγα λόγια οι ΗΠΑ «κατακρεουργούν» την ουσία της άσκηση πτητικού ελέγχου που η κάθε χώρα ασκεί στον εναέριο χώρο ευθύνης της, βάση διεθνών συμφωνιών και διεθνούς δικαίου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αφού η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έδωσε μια προθεσμία 48 ωρών —η οποία έληξε το μεσημέρι της Τετάρτης 26.11.25 , στις αεροπορικές εταιρείες που είχαν αναστείλει τα δρομολόγιά τους, ώστε να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους στη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας του «αποφασίζει ποιος πετά και ποιος όχι» και ότι «διατηρεί το δικαίωμα εισόδου» στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Η παραπάνω δήλωση θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη και για την Ελλάδα αφού προ και κατά την διάρκεια των μνημονιακών πολιτικών που συνεχίζει να εφαρμόζει δεν διαθέτει δημόσιο εθνικό αερομεταφορέα ( κλείσιμο, διάλυση και ρευστοποίηση της Ολυμπιακής τον Οκτώβρη του 2009) και εκχώρηςη στην γερμανική fraport την διαχείρηση δεκατεσσάρων πολιτικών αεροδρομίων της χώρας.

«Η Μπολιβαριανή κυβέρνηση, με μια κυρίαρχη απόφαση, είπε στις (αεροπορικές) εταιρείες: αν μέσα σε 48 ώρες δεν επαναλάβετε τις πτήσεις, να μην τις επαναλάβετε καθόλου. Κρατήστε τα αεροπλάνα σας κι εμείς κρατάμε την αξιοπρέπειά μας και τελειώσαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο Καμπέγιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προς και από τη Βενεζουέλα, αφού η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τους αερομεταφορείς για έναν «πιθανό κίνδυνο σε οποιοδήποτε ύψος». Οι ΗΠΑ, ως παγκόσμιοι «ρυθμιστές» της ειρήνης ή του πολέμου, των πτητικών αδειών, των θαλάσσιων συνόρων αποτελούν το κορυφαίο παράδειγμα χώρας που καταργεί το διεθνές δίκαιο και «γράφουν στα παλιά τους τα υποδήματα την καταστατική χάρτα του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, η FAA των ΗΠΑ συνέστησε προσεκτικές πτήσεις στην περιοχή λόγω της υποτιθέμενης «επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας και της αύξησης της στρατιωτικής δραστηριότητας στη Βενεζουέλα και τα περίχωρά της».

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην Καραϊβική Θάλασσα, κοντά στα ύδατα κυρίαρχα της Βενεζουέλας, κάτι που η κυβέρνηση του Καράκας καταγγέλλει ως «πρόβα πολέμου» για τη δημιουργία ενός σκηνικού βίας που θα οδηγήσει στην απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο από την εξουσία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να εισβάλει σε χώρα της Καραϊβικής, στην Βενεζουέλα, πρώτη χώρα του πλανήτη σε αποθέματα πετρελαίου, πλούσια σε ορυκτά. Η δικαιολογία περί Ανάμειξης της χώρας σε παραγωγή και εμπόριο ναρκωτικών δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αφού διαψεύδεται από τις επίσημες έρευνες και συμπεράσματα του ΟΗΕ που δεν συμπεριλαμβάνουν την Βενεζουέλα σε χώρες παραγωγής και εμπορίου ναρκωτικών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν οι ΗΠΑ να δολοφονήσει πρόεδρο χώρας της λατινικής Αμερικής, το έχει πράξει στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η «πίσω αυλή» τους είναι δικό τους κτήμα και δεν είναι η πρώτη φορά που θα ηττηθούν στο σχεδιασμό να παραβιάσουν την κυριαρχία μίας χώρας κι ενός λαού.

Η κληρονομιά του Σιμον Μπολιβάρ, του Σαν Μαρτιν, του Φιντέλ, του Ερνεστο Γκεβαρα, του Σαλβαδόρ Αλιέντε, του Σαντίνο, τού Πάντσο Βίγια και πολλών άλλων επώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών έχει στον 21ο αιώνα τεράστιο ηθικό , κοινωνικό , ιστορικό, πολιτικό πλεονέκτημα και υπεροχή έναντι μιας κυρίαρχης οικονομικής και πολιτικής ελίτ των ΗΠΑ που αγνοεί την σημερινή πολύπλοκη , σύνθετη παγκόσμια πραγματικότητα. Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ φτάνει στο τέλος της.

* Ο Κώστας Ησυχος είναι μέλος της Π.Γ. της ΛΑΕ – ΑΑ. Διετέλεσε αναπλ. Υπουργός εθνικής Άμυνας, βουλευτής και συμπρόεδρος της Ελληνο- Ρωσικής διυπουργικής επιτροπής στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

