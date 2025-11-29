Βουλιαγμένης: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας να τρέχει με 216 χιλιόμετρα

Πασίγνωστος επιχειρηματίας, ο οποίος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε δρόμο με όριο τα 70 χιλιόμετρα/ώρα, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε σε ραντάρ να τρέχει με το αυτοκίνητο του με ταχύτητα που άγγιζε τα 216 km.

Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος Σ.Ε.Π.Α. στην Αργυρούπολη.

Ο 55χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων στην Αττική, συνελήφθη από αστυνομικούς.

Διαβάστε επίσης:

Revenge Porn: «Δεν παλεύω μόνο για μένα πια» – Νέο ξέσπασμα της Τούνη για τη νέα διακοπή της δίκης

Καιρός: «Δεκέμβρη από τα παλιά» βλέπει ο Κολυδάς – Προειδοποίηση για νέες ραγδαίες βροχές και καταιγίδες

Αυτός είναι ο σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Εκατοντάδες νέα ρήγματα – Πάνω από 2.000 τα ενεργά