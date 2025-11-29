Βουλιαγμένης: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας να τρέχει με 216 χιλιόμετρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πασίγνωστος επιχειρηματίας, ο οποίος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε δρόμο με όριο τα 70 χιλιόμετρα/ώρα, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε σε ραντάρ να τρέχει με το αυτοκίνητο του με ταχύτητα που άγγιζε τα 216 km.
Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος Σ.Ε.Π.Α. στην Αργυρούπολη.
Ο 55χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων στην Αττική, συνελήφθη από αστυνομικούς.
