search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 05:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 14:15

Καιρός: «Δεκέμβρη από τα παλιά» βλέπει ο Κολυδάς – Προειδοποίηση για νέες ραγδαίες βροχές και καταιγίδες

29.11.2025 14:15
kataigida

Με βελτιωμένο καιρό κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Adel από τη χώρα. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δεν αναμένεται να διαρκέσουν παρά λίγα 24ωρα, με τον Θοδωρή Κολυδά να προβλέπει διαδοχικά κύματα καταιγίδων και ραγδαίες βροχές.

«Ένας Δεκέμβρης από τα παλιά», αναφέρει δηλωτικά σε νέα ανάρτηση ο μετεωρολόγος.

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρεις μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα, ενώ ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να εντοπίζεται απλά στη φάση της εποχής, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα όταν υπάρξουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης:

Αυτός είναι ο σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Εκατοντάδες νέα ρήγματα – Πάνω από 2.000 τα ενεργά

Σαρώνει και τη Θάσο η κακοκαιρία – Δρόμοι ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

Ερωτήματα γύρω από την υπόθεση νεκρού 29χρονου λιμενικού – «Δεν αυτοκτόνησε, τον απειλούσαν κυκλώματα ναρκωτικών», λέει η μητέρα του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3