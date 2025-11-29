Καιρός: «Δεκέμβρη από τα παλιά» βλέπει ο Κολυδάς – Προειδοποίηση για νέες ραγδαίες βροχές και καταιγίδες

Με βελτιωμένο καιρό κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Adel από τη χώρα. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δεν αναμένεται να διαρκέσουν παρά λίγα 24ωρα, με τον Θοδωρή Κολυδά να προβλέπει διαδοχικά κύματα καταιγίδων και ραγδαίες βροχές.

«Ένας Δεκέμβρης από τα παλιά», αναφέρει δηλωτικά σε νέα ανάρτηση ο μετεωρολόγος.

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρεις μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα, ενώ ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να εντοπίζεται απλά στη φάση της εποχής, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα όταν υπάρξουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης:

Αυτός είναι ο σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Εκατοντάδες νέα ρήγματα – Πάνω από 2.000 τα ενεργά

Σαρώνει και τη Θάσο η κακοκαιρία – Δρόμοι ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

Ερωτήματα γύρω από την υπόθεση νεκρού 29χρονου λιμενικού – «Δεν αυτοκτόνησε, τον απειλούσαν κυκλώματα ναρκωτικών», λέει η μητέρα του (Video)