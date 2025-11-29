Σαρώνει και τη Θάσο η κακοκαιρία – Δρόμοι ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ισχυρή κακοκαιρία Adel που σαρώνει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής χτύπησε με ιδιαίτερη ένταση τη Θάσο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς και υποδομές του νησιού.
Η περιοχή που επλήγη περισσότερο είναι η Ποταμιά, στα ανατολικά του νησιού, όπου ορμητικοί χείμαρροι προκάλεσαν μεγάλης έκτασης φθορές:
Σύμφωνα με τον αυτόματο σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από τις 00:00 έως τις 11:10 το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν 79 mm βροχής, ποσότητα που εξηγεί τη σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων.
Η βροχόπτωση δεν σταμάτησε ούτε λεπτό έως το πρωί, επιτείνοντας τα προβλήματα.
Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε στην Ποταμιά. Σημαντικά προβλήματα έχουν αναφερθεί επίσης σε:
Ο Δήμος Θάσου απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη και η κατάσταση σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου θεωρείται επικίνδυνη.
