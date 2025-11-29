Σαρώνει και τη Θάσο η κακοκαιρία – Δρόμοι ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

Η ισχυρή κακοκαιρία Adel που σαρώνει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής χτύπησε με ιδιαίτερη ένταση τη Θάσο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς και υποδομές του νησιού.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο είναι η Ποταμιά, στα ανατολικά του νησιού, όπου ορμητικοί χείμαρροι προκάλεσαν μεγάλης έκτασης φθορές:

Δρόμοι μέσα στο χωριό ξηλώθηκαν από τη δύναμη του νερού

μέσα στο χωριό από τη δύναμη του νερού Ισόγεια και αποθήκες πλημμύρισαν , προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες

, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες Η βροχή ήταν τόσο έντονη που έσπασε γούρνα στο σημείο απ’ όπου ξεκινά το μονοπάτι προς το Υψάριο, με αποτέλεσμα το νερό να υπερχειλίσει και να παρασύρει ό,τι βρήκε μπροστά του

79 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες

Σύμφωνα με τον αυτόματο σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από τις 00:00 έως τις 11:10 το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν 79 mm βροχής, ποσότητα που εξηγεί τη σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων.

Η βροχόπτωση δεν σταμάτησε ούτε λεπτό έως το πρωί, επιτείνοντας τα προβλήματα.

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε στην Ποταμιά. Σημαντικά προβλήματα έχουν αναφερθεί επίσης σε:

Λιμένα

Παναγία

Ο Δήμος Θάσου απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη και η κατάσταση σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου θεωρείται επικίνδυνη.

