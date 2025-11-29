search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 00:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 12:05

Ανεστάλη η προγραμματισμένη μεταμεσονύκτια στάση εργασίας – Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το Σαββατόβραδο

29.11.2025 12:05
metro new

Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία σήμερα, Σάββατο, στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

Τα σωματεία εργαζομένων στις συγκοινωνίες ανέστειλαν τη μεταμεσονύκτια στάση εργασίας που είχε εξαγγελθεί και το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο -που αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές νυχτερινές γραμμές- έχει ήδη συμπληρώσει αρκετές εβδομάδες εφαρμογής, από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Από το πρώτο κιόλας Σάββατο 24ωρης λειτουργίας, οι επιβάτες που χρησιμοποίησαν μετρό, τραμ και νυχτερινά λεωφορεία ξεπέρασαν τις 50.000, με την κίνηση μετά τις 3 τα ξημερώματα να χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη για το αθηναϊκό μετρό.

Σήμερα, τα πιο πρόσφατα συνολικά στοιχεία επικυρώσεων για τη 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές.

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν πλέον τα ΜΜΜ για μετακινήσεις τη νύχτα του Σαββάτου, είτε για εργασία σε βάρδιες, είτε για διασκέδαση και ασφαλή επιστροφή στο σπίτι χωρίς αυτοκίνητο.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι συχνότητες διέλευσης έχουν ως εξής:

▪ Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

▪ Από 00:20 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

▪ Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα

Στη γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο):

▪ Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.

▪ Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 07:00 τα τρένα διέρχονται κάθε 10 λεπτά.

▪ Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.

Στις γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα):

▪ Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.

▪ Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Οι λεωφορειακές γραμμές 24ωρης λειτουργίας

164 Στ. Αγ. Δημήτριος – Κάτω Ηλιούπολη – Αργυρούπολη – Τερψιθέα

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια.

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό.

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Συνελήφθη 37χρονος οδηγός έξω από σχολείο – Δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου

Κακοκαιρία ADEL – Αττική: 127 κλήσεις σε 24 ώρες στην Πυροσβεστική – Πεσμένα δέντρα, ζημιές σε οικόπεδα, Ι.Χ. και κολόνες της ΔΕΗ

Αίμα: Ξανά στο επίκεντρο η εμπορευματοποίηση του πλάσματος – Ο ρόλος των φαρμακοβιομηχανιών και οι αντιδράσεις των ασθενών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

kifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

ARIS11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-ΑΕΛ 2-1: Επιστροφή στις νίκες με… buzzer beater

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

amanitis-manitari-dilitirio-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Καλά νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια - Δεν θα χρειαστούν μεταμόσχευση ήπατος

nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 00:05
maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

1 / 3