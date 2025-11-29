Ερωτήματα γύρω από την υπόθεση νεκρού 29χρονου λιμενικού – «Δεν αυτοκτόνησε, τον απειλούσαν κυκλώματα ναρκωτικών», λέει η μητέρα του (Video)

Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του 29χρονου λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι στην περιοχή «Φανερωμένη» στο Σίγρι Λέσβου, τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025. Η ίδια επιμένει ότι κάποιοι αφαίρεσαν τη ζωή του γιου της και στη συνέχεια επιχείρησαν να καλύψουν το έγκλημα.

Όπως λέει στο «Φως στο Τούνελ», ο γιος της δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών, εξ ου και η ίδια υπέβαλε επίσημο αίτημα στις εισαγγελικές Αρχές που κρατούν ανοικτή την υπόθεση, ζητώντας να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Ένα βασικό στοιχείο, σύμφωνα με τη μητέρα, είναι ότι το αίμα που εντοπίστηκε στον χώρο της Παναγίας στο Σίγρι όπου βρέθηκε κρεμασμένος ο γιος της ήταν υπερβολικά πολύ, σε αντίθεση με τις ελάχιστες κηλίδες που είχε η μπλούζα του όταν τον είδε τελευταία φορά.

Τότε της είχε πει ότι θα επιχειρούσε να βρει το πρόσωπο με το οποίο είχε νωρίτερα έντονο καυγά. Εκείνη πιστεύει ότι επρόκειτο για ραντεβού θανάτου με κάποιους οι οποίοι σκηνοθέτησαν στη συνέχεια την αυτοκτονία του.

Εκείνη την ημέρα, ο 29χρονος είχε γυρίσει στο σπίτι του ξυπόλητος και αιμόφυρτος, πήρε ένα σχοινί και έφυγε ξανά. Στην περιοχή όπου βρέθηκε απαγχονισμένος, εντοπίστηκε το παπούτσι από το δεξί του πόδι, ενώ σε άλλο σημείο βρέθηκε το άλλο παπούτσι. Το ίδιο συνέβη και με τη θήκη από το κινητό του και το τηλέφωνό του.

Η μητέρα στέκεται ιδιαιτέρως και στα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δόθηκαν στην οικογένεια. Διερωτάται για τα 38 κρίσιμα λεπτά κατά τα οποία θα μπορούσε να φαίνεται τι έκανε εκείνη την ώρα το σκάφος που πλησίαζε την ακτή, όπως η ίδια λέει.

Το γεγονός αυτό αποκτά μεγάλη σημασία δεδομένου ότι υπάρχει μαρτυρία ψαράδων για σκάφος με δυο, τρεις άνδρες που κατευθύνονταν στο σημείο όπου υπάρχει το εκκλησάκι, όπως και μαρτυρία που αποκάλυψε το «Τούνελ» για την περίεργη άφιξη ανδρών με φόρμες στην ακτή.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Ειδικότερα, η μητέρα του 29χρονου λιμενικού ζητά απαντήσεις στα εξής ερωτήματα που προκύπτουν από φωτογραφικό υλικό, στοιχεία και μαρτυρίες που συγκέντρωσε έπειτα από έρευνα.

• «Στις φωτογραφίες από το νεκροτομείο που περιήλθαν σε γνώση μου διακρίνονται σημάδια από σχοινιά στην πλάτη και στα χέρια του παιδιού μου. Τον έδεσαν πρώτα;».

• «Φαίνεται οπή στον κάτω αριστερό μηρό. Αντίστοιχη οπή εμφανίζεται και στη φόρμα του. Πρόκειται για τραύμα από μαχαίρι; Είναι δυνατόν να το προκάλεσε μόνος του και μάλιστα από πίσω;».

• «Σχεδόν σε όλο το σώμα υπάρχουν κακώσεις, ενώ στην πλάτη εντοπίζονται μόνο σημάδια από σχοινί. Πώς συμβιβάζεται αυτό με τον ισχυρισμό περί αυτοχειρίας;».

• «Υπάρχει τραύμα στον θώρακα που προκαλεί αιμοθώρακα. Πρόλαβε δηλαδή να μαχαιρωθεί, να ανέβει, να δέσει το σχοινί, να κατέβει, να εξαφανίσει το μαχαίρι και μετά να κρεμαστεί μόνος του κάνοντας μάλιστα και διπλό κόμπο;».

• «Ο σταυρός από τον οποίο κρεμάστηκε δεν αντέχει βάρος 110 κιλών. Πώς παρέμεινε το σώμα κρεμασμένο εκεί;».

• «Τα πόδια του ακουμπούσαν σε σκαμνί. Με τόσο αίμα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ίχνη στο σκαμνί και στο έδαφος; Το σχοινί στον λαιμό έχει διπλό κόμπο, ενώ στον σταυρό είναι τυλιγμένο 3-4 φορές, με περίσσευμα. Έτσι κρεμιέται κάποιος που αυτοκτονεί; Και πού είναι το σημείωμα;».

• «Γιατί αφαιρέθηκαν τα κρίσιμα 38 λεπτά από το βιντεοληπτικό υλικό;».

• «Γιατί δεν ελήφθησαν δείγματα από τις πατημασιές στο έδαφος; Στη σκηνή βρίσκονταν αστυνομικοί χωρίς προστατευτικές στολές. Πώς είναι δυνατόν σε έναν τόσο κρίσιμο χώρο να μην τηρηθούν βασικά πρωτόκολλα;».

• «Υπάρχουν αναφορές για σωματίδια πυροβολισμού στα χέρια του παιδιού μου, όπως και για αιματηρό αποτύπωμα αγνώστου σε πλαστικό μπουκάλι νερού. Το παράδοξο; Το Dna στο αίμα ανήκει στο παιδί μου, το αποτύπωμα όχι…».

• «Το μαχαίρι με το οποίο – σύμφωνα με το επίσημο αφήγημα – αυτοτραυματίστηκε, δεν βρέθηκε ποτέ».

• «Γιατί αγνοήθηκαν όλα αυτά και επιμένουν στο σενάριο της αυτοκτονίας;».

Ο άτυχος Λιμενικός , όπως υποστηρίζει η μητέρα του λόγω της νευραλγικής του θέσης σε ευαίσθητη υπηρεσία, γνώριζε πολλά και κρατούσε για κάποιους στοιχεία. Το σπίτι του παιδιού της ερευνήθηκε χωρίς ένταλμα, την ίδια ημέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα πυροβόλων όπλων, Γιάννη Τσιάμπα, που μίλησε στην εκπομπή, το δεξί χέρι του θανόντα ήρθε σε επαφή με κάποιον ο οποίος προγενέστερα είχε πυροβολήσει. «Ο ίδιος δεν είχε πυροβολήσει σε καμία περίπτωση, θα είχε περισσότερα σωματίδια» είπε.

Η μαρτυρία – «κλειδί»

Η υπόθεση αρχικά καταγράφηκε βιαστικά ως αυτοχειρία. Όμως η επιμονή της μητέρας του, που δεν πείστηκε ποτέ από το επίσημο αφήγημα, φέρνει στο φως στοιχεία που ανατρέπουν όσα θεωρήθηκαν δεδομένα εκείνη τη μοιραία μέρα.

Ένα πρόσωπο «κλειδί» που εντόπισε η εμπομπή, το οποίο βρισκόταν στο σημείο και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, αποκαλύπτει ότι ουδέποτε κλήθηκε για κατάθεση.

«Εκείνη την ημέρα και την ώρα, είδα ξαφνικά κάποιους να βγαίνουν από μια βάρκα. Δεν ήταν από το Λιμενικό… Ήταν ψαροντουφεκάδες. Κατέβηκαν για περίπου είκοσι λεπτά με μισή ώρα και μετά έφυγαν. Ήταν σίγουρα περισσότεροι από ένας και φορούσαν μαύρες ειδικές φόρμες. Δεν έδωσα τότε μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν είχα λόγο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Ωστόσο, κανείς δεν τον αναζήτησε ποτέ. Δεν κλήθηκε να καταθέσει ούτε του ζητήθηκε να περιγράψει όσα είδε εκείνο το μεσημέρι.

Το «ορφανό» δακτυλικό αποτύπωμα

Ένα ανεξήγητο εύρημα πάνω σε ένα απλό πλαστικό μπουκάλι νερού έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο το μυστήριο στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τούνελ», οι αστυνομικοί κατά την αυτοψία στον χώρο εντόπισαν ένα δακτυλικό αποτύπωμα άγνωστου άνδρα πάνω σε πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου.

Το μπουκάλι βρισκόταν πάνω σε ένα ξύλινο τραπεζάκι του ναού, ενώ ηλίδες αίματος υπήρχαν και πάνω στο πλαστικό τραπεζομάντηλο αλλά και στο δάπεδο, εσωτερικά και εξωτερικά του ναού.

Ο εργαστηριακός έλεγχος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ήταν αποκαλυπτικός. Μετά από αντιπαραβολή, το αποτύπωμα που βρέθηκε στην επιφάνεια του μπουκαλιού κρίθηκε ανόμοιο με εκείνο του Νίκου Καρακλά. Παράλληλα όμως, η ανάλυση DNA στο αίμα που εντοπίστηκε στο ίδιο μπουκάλι επιβεβαίωσε ότι ανήκει στον άτυχο λιμενικό.

Δηλαδή, αν και το αίμα είναι του Νίκου, το δακτυλικό αποτύπωμα ανήκει σε κάποιον άλλον. Οι Αρχές επιχείρησαν να το ταυτοποιήσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, χωρίς όμως μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα. Το εύρημα παραμένει «ορφανό», αλλά η παρουσία ενός άγνωστου ατόμου στον χώρο την κρίσιμη χρονική περίοδο δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τα αιτήματα της μητέρας προς την Εισαγγελία

Η Δήμητρα Κίτσου έχει καταθέσει εδώ και δύο μήνες με αίτημα που κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές ζητά να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες και να διερευνηθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, δίχως να μείνουν κενά, σκιές και αναπάντητα ερωτήματα που θα την βασανίζουν μια ζωή.

Ειδικότερα ζητά:

Άρση κάθε αμφιβολίας για τις κακώσεις, τα τραύματα και τα σημάδια δεσίματος.

Παράδοση ολόκληρου, αμοντάριστου οπτικού υλικού από όλες τις κάμερες, χωρίς κομμένα λεπτά.

Άνοιγμα των καταγραφών ραντάρ της περιοχής Σιγρίου για τον εντοπισμό του σκάφους.

Εξέταση της μαρτυρίας των ψαράδων για το σκάφος με τους τρεις άνδρες που κατευθυνόταν προς το εκκλησάκι και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων χωρίς εξαιρέσεις.

Διερεύνηση των τηλεφωνικών κλήσεων και της υπηρεσιακής αλληλογραφίας πριν και μετά τον εντοπισμό του γιου της.

Έλεγχο για παραλείψεις, αυθαιρεσίες και παράνομες ενέργειες κατά την έρευνα και τη διαχείριση της σκηνής του θανάτου του παιδιού της.

Αναγνώριση του θανάτου όχι ως αυτοκτονία, αλλά ως ύποπτης εγκληματικής ενέργειας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Δεύτερη «αυτοκτονία» ναυτικού μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού 29χρονου λιμενικό στην Λέσβο, τον Ιούνιο του 2025, ένας 28χρονος ιδιώτης ναυτικός βρέθηκε μαχαιρωμένος στην καρδιά στην Μαρίνα Αλίμου.

Το πολυτελές σκάφος στο οποίο εργάζονταν ως καμαρότος, βρισκόταν σε ναύλο, εκτελώντας περιηγητικό πλου στον Σαρωνικό και στις 11.06.2025 επέστρεψε στη βάση του.

Ο 38χρονος αλλοδαπός λένε ότι αυτοκτόνησε, αφού κλειδώθηκε στις τουαλέτες του σκάφους, όταν το ημερόπλοιο έδεσε και οι επιβάτες αποχώρησαν.

Τον άτυχο άνδρα αναζητούσε το πλήρωμα και μέλος του τον εντόπισε νεκρό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τη σορό και ιατροδικαστής.

Οι αρχές έκαναν έρευνες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, λαμβάνοντας ήδη τις πρώτες καταθέσεις από τον καπετάνιο και το υπόλοιπο πλήρωμα του σκάφους, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια πίσω από την ασύλληπτη τραγωδία.

Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που θέλουν ο άτυχος άνδρας να δεχόταν απειλές.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ ανέφερε ότι τις τελευταίες δυο μέρες κάτι φαίνεται να τον απασχολούσε, ενώ όπως ειπώθηκε, δεχόταν απειλές, όπως είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον από το πλήρωμα.

Ωστόσο δεν είχε σημειωθεί κάποιους είδους διαμάχη ή καβγάς.

