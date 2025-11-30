search
Νιγηρία: Ελεύθερες 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές – Εκκρεμούν πολλές άλλες περιπτώσεις ομηρίας

30.11.2025 17:47
nigeria_school_abduction

Μια εβδομάδα μετά την απαγωγή τους από τζιχαντιστές στην πολιτεία Μπόρνο, 12 νεαρές γυναίκες απελευθερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η είδηση της απελευθέρωσης προκάλεσε ανακούφιση, καθώς από τον Νοέμβριο η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζικές απαγωγές – μια πρακτική ευρέως διαδεδομένη μετά την απαγωγή το 2014 σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ της πολιτείας Μπόρνο από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ.

«Οι 12 νεαρές γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες», δήλωσε στο AFP ο Αμπουμπακάρ Μαζίνι, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή Ασκίρα-Ουμπά, συμπληρώνοντας ότι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να δεχθούν ιατρική φροντίδα. Οι απαγωγείς «επικοινώνησαν με τους γονείς, οι οποίοι πήγαν να τις αναζητήσουν στο δάσος», αφηγήθηκε ο Μαζίνι.

Δεκατρείς νέες, «όλες μουσουλμάνες» ηλικίας 16-23 ετών, απήχθησαν κοντά στα αγροκτήματά τους στις 22 Νοεμβρίου, σε μια περιοχή που αποτελεί προπύργιο τζιχαντιστών.

Σύμφωνα με τον Μαζίνι, δεν καταβλήθηκαν λύτρα. Οι τζιχαντιστές εκτιμάται πως απελευθέρωσαν τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

