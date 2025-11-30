search
Συρίγος για Τούνη: «Είναι δυνατόν μετά από 8 χρόνια, να παλεύει να αποδείξει ότι είναι θύμα; Πού ζούμε;»

Την αγανάκτησή του, με αφορμή την υπόθεση του revenge porn της Ιωάννας Τούνη, εξέφρασε το πρωί της Κυριακής ο Νίκος Συρίγος.

«Έχουμε βαρεθεί όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες της κοινωνίας να λένε “να βγουν τα κορίτσια να μιλήσουν”. Και βγαίνουν τα κορίτσια και μιλάνε, πάνε στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν ερωτήσεις που είναι τραγωδία! Τις βάζουν να ξαναζήσουν αυτό που έζησαν, και στο τέλος τι γίνεται; Ποινές–χάδια για τους θύτες», σχολίασε ο δημοσιογράφος, αφού προβλήθηκε το ξέσπασμα της Influencer.

«Είδαμε και την προηγούμενη φορά με υπόθεση revenge porn… Τρία χρόνια με αναστολή, γιατί –λέει– δεν καταλάβαμε ότι είχε σκοπό να βλάψει. Τι σκοπό είχε; Όταν δημοσιεύεις βίντεο ενός ανθρώπου χωρίς τη θέλησή του, τι σκοπό έχεις; Να τον… παινέψεις; Είναι δυνατόν η Ιωάννα, μετά από οκτώ χρόνια, να συνεχίζει να παλεύει για να αποδείξει ότι είναι θύμα; Πού ζούμε;», διερωτήθηκε.

