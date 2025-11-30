Ελένη Φουρέιρα: Ο Αλμπέρτο Μποτία ήταν επιλογή ζωής – Πρώτη φορά μίλησα με κάποιον ερωτικά με μηνύματα

Για τον έρωτα, τη μητρότητα και τις επιλογές της μίλησε η Ελένη Φουρέιρα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια -η οποία εξήγησε πως κάθε χρόνο αναζητά το διαφορετικό, γιατί βαριέται εύκολα τον ίδιο της τον εαυτό- μίλησε για την πρώτη γνωριμία με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, το 2016.

Όπως εξήγησε, ενώ συνήθως δεν βλέπει μηνύματα από άτομα που δεν ακολουθεί στα social media, εκείνη την περίοδο κάτι την ώθησε να ανοίξει τα αιτήματα και να δει το μήνυμά του. Ήταν, όπως είπε, η πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή της που ένιωσε να ερωτεύεται μέσα από ένα απλό μήνυμα.

«Τον είδα πρώτη φορά το 2016, είχε πάει ο Παντελής Τουτουντζής και είχε πάει δίπλα του και μου κούναγε το κεφάλι. Λέω τι στο καλό έχει πάθει; Και κοιτάω και βλέπω τον πιο όμορφο άνθρωπο που έχω δει στη ζωή μου. Λέω “τι είναι αυτό;”. Πρώτα κοιτάς την εμφάνισή. Έφυγε, πήγε σπίτι του και μου έστειλε μήνυμα την επόμενη ημέρα. Επειδή δεν βλέπω τα μηνύματα από αυτών που δεν ακολουθώ, κάπως το ένστικτό μου μου είπε να δω τα αιτήματα. Βλέπω έναν ποδοσφαιριστή και λέω πώς γίνεται τόσο όμορφος να είναι ποδοσφαιριστής; Ήταν η πρώτη φορά που μίλησα με κάποιον ερωτικά μέσα από τα μηνύματα, ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία», εξήγησε.

«Ο Αλμπέρτο δεν είχε ποτέ θέματα με τη δουλειά μου, είναι ένας υπέροχος διακριτικός άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν μικροπράγματα. Του αρέσει να είμαι σέξι. Ήταν μια επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο. Δεν τον νοιάζει καθόλου πώς θα ντυθώ, που στο videoclip που φίλησα κάποιον άλλον, δεν κολλάει σε αυτά», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε στη Ναταλία Γερμανού και για τον γιο της Ερμή αλλά και για τις σκέψεις της για την ανατροφή του.

«Οταν γεννήθηκε ο γιος μου, είχα την ελπίδα να πάρει τα πάντα από τον μπαμπά του, είναι τέλειος. Είναι δύο μέτρα, οι γωνίες του, είναι κούκλος. Όσο μεγαλώνει ούνα φάτσα ούνα ράτσα με εμένα, μοιάζει πολύ με εμένα, είναι λες και βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέπτη. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί του. Είμαι η μαμά του “πέσε σήκω δεν πειράζει”, “θες κάτι πήγαινε πάρτο”. Ούτε εγώ ούτε ο Αλμπέρτο μεγαλώσαμε με τα πάντα. Το σκέφτομαι αυτό, και λέω κοίτα τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι “τα έχει όλα”», είπε μεταξύ άλλων.

